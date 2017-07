Cuatro diseñadores canarios cierran 'La Laguna Fashion Lovers'

La Laguna Fashion Lovers, Semana de la Moda Canaria, iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna, finalizará este sábado, 15 de julio, a partir de las 20:30 horas, en la plaza de Los Remedios, de la Catedral, con un desfile de las propuestas creativas de cuatro firmas de diseñadores canarios, The Knot Company, Leo Martínez, Néstor Rodríguez y Sedomir Rodríguez de la Sierra.

La concejala responsable de esta área en la corporación municipal, María José Castañeda, ha explicado que con esta iniciativa se pretende posicionar a La Laguna como importante ciudad relacionada con el diseño de la moda de Canarias. "De este modo, se entrelaza la modernidad de un sector a la vanguardia con un entorno histórico Patrimonio de la Humanidad", ha indicado.

La actividad está mostrando a todos los visitantes la potencia de la industria que se desarrolla en Tenerife; la creatividad, calidad y diversidad de estilo de diseñadores y marcas que existen en el sector. Para ello, se han llevado a cabo diversas acciones, entre ellas, encuentros con jóvenes diseñadores, blogueros, formadores, diseñadores canarios, empresarios e influencers; y talleres de automaquillaje, asesoría de imagen personal, formación en modelaje y de proyectos de moda sostenible, entre otros.

Además, hasta hoy, el antiguo convento de Santo Domingo acoge dos exposiciones, una de trajes y complementos de diseñadores y modistos canarios, entre ellos, Marcos y María, Eleyte, Sedomir Rodríguez de la Sierra, By Loleiro, Nok, Claudia Kursweil, The Knot Company, Arena Negra, Lucía de Su, Oh Soleil, Leo Martínez, Trama Téxtil, Maharani, Amarca, Anamaya desing, Juan Carlos Armas, María Cuesta, Juan Gil y Néstor Rodríguez; y otra, con los premios de fotografía del concurso Tenerife Moda, donde se pondrán ver las imágenes ganadoras y finalistas de las seis ediciones del certamen.