Unid@s y XTF: "El dictamen de las grúas prueba el amaño de la comisión"

Los concejales de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) que participaron en la comisión del caso Grúas de La Laguna, Rubens Ascanio y Juan Luis Herrera, respectivamente, consideran que el dictamen que pretende llevar a pleno el Gobierno municipal de CC-PSOE y el Partido Popular (PP) "es la mejor prueba de que la comisión estaba amañada y sólo buscaba exonerar a los alcaldes Fernando Clavijo y José Alberto Díaz de toda responsabilidad".

"El dictamen no es más que un largo listado de expedientes y comparecencias, con alguna consideración burdamente tergiversada, para acabar concluyendo en la nada, puesto que eso es lo único que podía firmar el PSOE a las puertas de un Congreso en el que puede ganar cualquiera", afirma Herrera.

Herrera cree que a José Alberto Díaz "le han entrado las prisas por llevar el dictamen a pleno, antes de que el PSOE tenga nuevo Secretario General, no fuera a ser que ganara Juan Fernando López Aguilar y se encontrara con una resolución que le exige responsabilidades políticas".

Ascanio, por su parte, cree que "este documento vacío de contenido es una muestra de la falta de credibilidad de quienes desde el minuto uno no quisieron esta comisión y votaron en contra de su creación". El edil de Unid@s se puede considera que "no entran en un análisis político de fondo ya que saben del peso de las irregularidades cometidas en los últimos 13 años, que son incuestionables incluso para CC, por eso optan por cerrar en falso esta opereta final en la que han convertido la comisión de Investigación".

Así, "los mismos que estuvieron meses negándose a tratar cualquier asunto que estuviera viéndose en los juzgados, hasta el punto de rechazar un informe de la Policía Local que demostraba el robo de piezas de los vehículos en el depósito municipal, se agarran ahora al auto de sobreseimiento provisional para decir que no tienen que hacer conclusiones", explica Ascanio.

Los ediles resaltan la incongruencia cometida por CC, PP y el sector oficial del PSOE, ya que "hasta ahora no querían ni oír hablar del Juzgado, pero sí utilizan el auto provisional de sobreseimiento, lo que no es más que una excusa para no entrar en el fondo del asunto".

Ascanio y Herrera asegura que del estudio de la documentación analizada en la comisión "se pueden exigir responsabilidades políticas" y, por tanto, elevarán al pleno sus propias conclusiones que piensan consensuar con Ciudadanos.

Por su parte, C´s denunció ayer "la falta de respuestas que implica el cierre de la comisión que investigaba este caso. En este sentido, la formación recuerda que "lleva meses denunciando que se aclare la situación y se depuren las responsabilidades políticas que existan fruto de la gestión de las grúas municipales", puesto que "parece ser que las irregularidades son evidentes".

Por ello, "no se entiende la decisión de CC, PP y PSOE de dar carpetazo a la comisión que estudiaba el caso", más aún cuando "el dictamen de la comisión no aclara todos los asuntos que deberían haberse despejado en la misma".