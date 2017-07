Una lluviosa romería para San Benito Abad

San Benito Abad no logró hacer brillar ayer el sol en La Laguna. El buen tiempo al que tiene acostumbrado el santo a los vecinos de Aguere no se pudo disfrutar durante el transcurso de la LXXI romería de San Benito Abad, en la que los paraguas se convirtieron en el mejor complemento para las miles de personas que llegaron al casco histórico para disfrutar de un día de fiesta y tradición.

A pesar del tiempo desapacible, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, informó de que asistieron a la romería alrededor de 10.000 personas. Además, afirmó que "La Policía Local nos ha informado de que no se han producido incidentes reseñables". Díaz indicó que, "aunque no hemos tenido un día soleado, el tiempo es así más adecuado y, para nosotros, es un placer poder celebrar un año más, y van ya 71º ediciones, de esta romería en la que se combina la música, la ilusión y la gastronomía de las Islas".

El alcalde destacó, además, que esta cita atrae, cada año, a un mayor número de participantes y que se convierte en el foco de atención de residentes y turistas que visitan estos días Tenerife. Por eso, no fue de extrañar encontrarse con foráneos que, ataviados con coloridos chubasqueros, fueron testigos de una jornada cargada de tradición.

Más de medio centenar de carretas y barcos se encargaron de llenar ayer de color y fiesta las principales calles de La Laguna durante la celebración de esta LXXI romería de San Benito Abad. Además, como no podía ser de otra forma, junto a San Benito desfilaron numerosos grupos, parrandas, agrupaciones folclóricas y rondallas que llegaron desde diferentes puntos del Archipiélago para ponerle música a la romería.

Por segundo año consecutivo, la romería de San Benito volvió a contar con un recorrido mucho más corto, que partió de la parroquia de San Benito Abad y recorrió las calles Marqués de Celada, Adelantado, plaza de la Concepción, calle Ascanio y Nieves, San Agustín, Juan de Vera, San Juan, Herradores y plaza Doctor Olivera para volver a la calle Marqués de Celada. A pesar de que fueron varios los colectivos vecinales los que propusieron ampliar parte el recorrido, los informes técnicos del Ayuntamiento lagunero desaconsejaron tal demanda para garantizar la seguridad de los animales y los asistentes a la romería.

La jornada dio comienzo a las siete de la mañana con la Diana Floreada por las principales calles de la conocida como Villa de Arriba, mientras que a las 09:00 horas se celebró la eucaristía y la bendición del pan de San Benito. Más tarde, a las once de la mañana dio comienzo, en la parroquia de San Benito Abad, la eucaristía que estuvo presidida por el vicario judicial y rector del Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, Daniel José Padilla Piñero. Además, la misa también contó con la participación de la Agrupación Folclórica Arraigo. A esa hora ya eran muchos los laguneros que se congregaban en la plaza de la parroquia de San Benito, donde los sombreros se convirtieron en el mejor complemento, junto con los paraguas, para poder hacer frente a una lluvia que no abandonó a la romería a lo largo de todo su recorrido.

A las 12:20 horas se oyeron los primeros gritos. "¡Viva! ¡Viva San Benito!" se pudo oír mientras la imagen del patrón de los ganaderos y protector de los animales salía de la parroquia y asistía a un baile ofrecido por los danzarines de El Hierro. A continuación, se procedió a bendecir el ganado, ante la mirada de centenares de curiosos.

"¡Qué feo está aquí el tiempo!", se oía ya en ese momento que comentaban algunos de los asistentes a la romería de La Laguna. Aunque algunos de los vecinos que nunca faltan a la cita aseguraban que "ahora que sale el santo, seguro que se quita la lluvia", lo cierto es que San Benito no pudo evitar este año que se tuvieran que abrir los paraguas y el sol que siempre caracteriza a esta cita con las tradiciones no quiso aparecer en toda la jornada dominical en el casco histórico de Aguere. Sin embargo, fueron muchos los que agradecieron este tiempo más bien otoñal puesto que facilitó la marcha de los animales, que no se vieron afectados por el fuerte calor.

La romería de San Benito demostró, una vez más, que el futuro de la ganadería está asegurada en las Islas. Y es que fueron muchos los menores que se pusieron al frente de una yunta, sin achantarse por la grandeza de los animales que arrastraban las carretas. El pequeño Dilan fue uno de los pequeños que guió a dos grandes bueyes portando en sus manos un palo y varias chucherías que disfrutó él, más que los animales.

Una hora después de que diera comienzo la romería, la imagen de San Benito llegó a la plaza de la Concepción, donde comenzaron a repicar las campanas durante más de 20 minutos, dando a conocer que la fiesta ya había llegado al centro de la ciudad. Al término del recorrido, la dio comienzo la tradicional verbena que, en esta ocasión, estuvo amenizada por la Orquesta Malibú Band, en la calle Marqués de Celada.