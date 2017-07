Wolfredo Wildpret recibe el título de miembro de honor del Instituto de Estudios Canarios

El Instituto de Estudios Canarios otorgó en la tarde de ayer el título de miembro de honor a Wolfredo Wildpret durante un acto que tuvo lugar en la lagunera Casa de Ossuna. El Premio Canarias de Investigación obtiene este reconocimiento, el más alto dentro de la institución, para poner en valor la importante aportación del botánico a la sociedad canaria, y agradecer los años de trabajo dedicados al impulso del conocimiento y difusión de los estudios de ámbito canario.

El catedrático en Botánica aseguró ayer que, para él, es un "gran honor que la junta directiva del Instituto me haya propuesto para un nombramiento tan digno y tan especial". Además de ser el principal impulsor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Laguna, entró en el Instituto de Estudios Canarios, como miembro, en 1971, poco después de haber sacado las oposiciones a agregado de la ULL. "Desde entonces, me he sentido siempre vinculado a esta institución, que es un valuarte importante de lo que supone la cultura canaria en el más amplio sentido de la palabra", expresó Wildpret.

De este modo, el nuevo miembro de honor recordó que fue presidente de la institución a finales de la década de los 70 del pasado siglo. "Me tocó vivir algunos momentos importantes, como el traslado del Instituto a su actual sede en La Laguna", relató el botánico quien reconoce que "me genera una satisfacción íntima haber colaborado con esta institución de alto prestigio nacional e internacional".

Wolfredo Wildpret destacó, durante su intervención en el acto de la tarde de ayer, "el altruismo de las personas que han trabajado por el Instituto a lo largo de los años y eso ha sido para mí uno de los rasgos más importantes" en los que muchas personas y entidades públicas han apoyado financieramente al Instituto. Después de dejar la presidencia, continuó relatando Wildpret, "he podido continuar en contacto con el Instituto para seguir ampliando mis conocimientos intelectuales a nivel local y general". "He podido disfrutar de una universidad muy prolongada de la que he sacado grandes enseñanzas y que me ha permitido formar mi pensamiento y estoy eternamente agradecido por haber tenido la oportunidad de colaborar con esta institución y participar en tantas actividades", concluyó el catedrático en Botánica.

Wolfredo Wildpret explicó durante su intervención que "en esta etapa de mi vida, lo que hago es mantenerme en forma física e intelcual porque mi curiosdad científica y cultural es por ahora ilimitada y así trato de mantenerme en forma".