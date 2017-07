La periodista Lourdes Santana será premiada en la Gala de la Mujer Canaria

La periodista Lourdes Santana Navarro será la homenajeada por el Orfeón La Paz de La Laguna en la Gala de Exaltación a la Mujer Canaria 2017, que se celebrará el miércoles, a partir de las 21:00 horas, en el Teatro Leal. La directora regional en Canarias de la Cadena Ser será reconocida puesto que, a lo largo de su carrera profesional, "ha luchado por la defensa y divulgación de los valores isleños, al igual que otras muchas mujeres del Archipiélago, que destacan por su esfuerzo y labor".

Santana reconoció ayer que "me sorprendió conocer que me concedían esta distinción, pero me hace una gran ilusión porque es un galardón que está muy relacionado con mi propia trayectoria profesional". Y es que la periodista siempre ha trabajo en clave regional, aunque eso suponga un esfuerzo mayor, puesto que se trata de un territorio fragmentado.

Lourdes Santana destacó, asimismo, que este premio también reconoce la vida que ha compartido entre las islas capitalinas del Archipiélago. "Soy de Gran Canaria, pero cuando confiaron en mí para articular el discurso de los Informativos de la Televisión Canaria me trasladé a Tenerife, luego volví a mi isla natal y, desde 2010, estoy en Tenerife de nuevo con Radio Club", relató Santana, quien destacó que le hace especial ilusión que su trayectoria sea reconocida en Tenerife.

Asimismo, aprovechó para destacar el trabajo de las mujeres en los medios de comunicación. "La mujer es cada vez más visible en los medios de comunicación, aunque aún nos falta estar más presentes en los cargos directivos", reconoció la periodista, quien precisó que, "sin el trabajo de muchas mujeres, mi labor en Radio Club no sería posible en la actualidad".

La XXIX Gala de Exaltación a la Mujer Canaria estará presentada por Joam Walo y en ella también intervendrán la Agrupación Folclórica Real Hespérides y la Parranda de Guaguas. Asimismo, el mantenedor será el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo. Al acto acudirán la romera mayor de San Benito Abad y su corte, al igual que la romera mayor de la Romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de La Orotava.

Carrera profesional

Lourdes Santana nació en Las Palmas de Gran Canaria y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su andadura profesional más destacada en 1999, con la puesta en marcha de los Servicios Informativos de la Televisión Canaria. Posteriormente fue nombrada directora de Gabinete del director general de RTVC. Y en 2008, obtuvo el cargo de directora de Televisión Española en Canarias y un año después recibió el Premio Talento de la Academia de las Artes y la Televisión. Desde octubre de 2010 es la directora regional del grupo Prisa Radio en Canarias, responsabilidad que compagina con la dirección de Radio Club Tenerife.