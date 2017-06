La PAH paraliza hasta el 13 de julio el desalojo de una familia en La Cuesta

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró paralizar ayer el desalojo de una pareja con tres hijos menores de edad, de cuatro y cinco hijos, hasta el próximo 13 de julio, según informó la portavoz de la PAH, Elvira García Évora, quien explicó que están intentando llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna para conseguir una solución definitiva para esta familia.

La pareja vivía de alquiler en otro inmueble hasta hace dos años y no tenían problemas para pagar ni la renta ni los gastos pero, al quedarse sin empleo y no tener recursos para continuar pagando el alquiler, se vieron obligados a ocupar una vivienda en La Cuesta, propiedad de la empresa J. Saenz y Cía, S.L. y, desde ese entonces, la PAH informó a todas las instituciones sobre la situación de la pareja y los tres menores.

García Évora informó de que, precisamente, ayer la mujer que iba a ser desalojada consiguió un contrato laboral por seis meses, por lo que están intentando llegar a un acuerdo para un alquiler social, aunque los propietarios del inmueble no están dispuestos a ello. "Accedieron a aplazar el desalojo durante dos semanas con el compromiso de que en ese momento la familia dejaría la vivienda de manera voluntaria", agregó la portavoz.

En estas semanas, la Plataforma intentará buscar una solución para esta familia, puesto que "la realidad es que se quedan en la calle el día 13", recalcó la portavoz. Así, aunque a la familia le gustaría continuar en la casa actual, puesto que sus hijos están escolarizados en el municipio, "es una situación complicada porque la empresa no está dispuesta a alquilarles la vivienda", aseguró García Évora, quien manifestó que es "muy difícil" que una familia en esta situación pueda conseguir un piso en alquiler adaptado a sus ingresos, ya que "los alquileres no están al alcance de las personas sin recursos, porque no se encuentran viviendas por menos de 300 o 400 euros".

Desde el Ayuntamiento de La Laguna informaron ayer de que la familia había sido atendida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que le ofrecieron un alojamiento alternativo que había sido rechazado por la familia. Así mismo, añadieron que el Consistorio lagunero había mediado para que la familia fuese incluida en un programa de Cáritas y el Cabildo para que pudieran acceder a un piso, a cambio de que la familia aceptase participar en un proyecto de intervención social.

En este sentido, tanto la PAH como la familia negaron ayer tener conocimiento de este recurso. "En caso de que nos lo ofrezcan tendría que ver en qué consiste este proyecto y la casa que sería", explicó la mujer, quien resaltó que "no aceptamos los recursos del Ayuntamiento porque implica que yo vaya con los niños a un piso compartido mientras mi pareja tiene que estar en una vivienda con otros hombres". "Eso solo empeoraría nuestra situación porque no queremos separar a la familia", resaltó la mujer.

Por su parte, Elvira García Évora manifestó que los pisos para familias de acogida en los que los maridos tienen que ir a otras casas es el "recurso que siempre ofrecen los ayuntamientos", pero "esa no es la solución porque las familias no quieren separarse". Así, insistió en que quien debe hacerse cargo de estos casos es el Gobierno de Canarias, a través de la puesta en marcha de un parque de viviendas sociales. "Debería haber un protocolo de emergencia para estos casos, porque todos los días hay casos de desalojos", concluyó.