El Consistorio promete garantizar los pisos de las familias en riesgo de exclusión social

Ninguna persona en riesgo de exclusión social que haya accedido a una vivienda pública podrá ser desalojada en La Laguna. Así lo aprobó ayer el pleno municipal durante una sesión extraordinaria centrada en la vivienda, en la que la enmienda a la totalidad presentada por el grupo de Gobierno fue apoyada por los 14 votos de los concejales de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y por tres de los ediles del PSOE.

Esta enmienda incluye que se dará continuidad a "las actuaciones de atención a las familias en materia de política de vivienda desarrolladas hasta el momento por la Concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida y Vivienda" y precisa también que "Muvisa seguirá estudiando de forma individualizada cada caso de cada unidad familiar con deuda de alquiler". Asimismo, el texto aprobado asegura que "se realizará un seguimiento del plan de mejora de los edificios por parte de Visocan" y "se continuarán impulsando los trabajos de cuidado del entorno manteniendo las acciones de mejora del espacio urbano de cada promoción atendiendo a las peticiones y propuestas realizadas por los vecinos".

En este sentido, el concejal nacionalista Antonio Pérez-Godiño indicó que "la política de vivienda es un compromiso político de CC y ya desde la formación del Ayuntamiento, hace dos años, se han ido llevando a cabo iniciativas en este sentido". Asimismo, aseguró que, "aunque no tenemos competencia en esta materia, tenemos una responsabilidad para garantizar que todas las familias tengan una vivienda digna". Por último, puntualizó que "no vamos a llevar a cabo desahucios y, de hecho, me consta que, aunque en la actualidad existen hasta ocho expedientes en La Laguna, ninguno se ha materializado hasta el momento".

Asimismo, se aprobó una enmienda presentada por el PP que indica que "el Ayuntamiento de La Laguna responderá eficazmente a las necesidades de los vecinos dedicando los recursos necesarios en materia de Bienestar Social y Vivienda". El concejal popular Antonio Alarcó explicó que "tenemos que dedicarnos a los que peor lo están pasando. En abril de este año recibimos a representantes de los vecinos afectados, quienes nos comentaron sus problemas y trasladamos las demandas al grupo de Gobierno".

El concejal de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, indicó que, "en Canarias, vivimos una situación de emergencia habitacional porque más de 36.000 familias siguen a la espera de una vivienda, 2.600 de ellas solo en La Laguna, y hay más de 130.000 viviendas vacías, 15.000 de ellas en La Laguna. Asimismo, y en relación a la enmienda presentada por Ciudadanos, Ascanio explicó que "no solo pedimos abrir la mesa negociadora o tener en cuenta las condiciones de renta de las familias afectadas, sino también rehabilitar las zonas de las que estamos hablando para que estos vecinos puedan vivir en condiciones de dignidad y con transporte público".

La concejal de Ciudadanos, Teresa Berástegui, aseguró que "zonas olvidadas", como Geneto Sur, "no tienen servicios básicos y las administraciones, en vez de ayudarlas, les estamos echando más tierra encima o miramos para otro lado". "Sabemos que hacen falta más medios para el Área de Vivienda del Ayuntamiento pero después de las historias que conocemos de las familias de La Laguna, nos parece una falta de respeto que el grupo de Gobierno quiera arreglar esto con solo unas cartas", en referencia a las misivas que el Ayuntamiento envió a las familias que habitan en las 1.002 viviendas de Visocan en el municipio y en las que se enumeraban todas las acciones que se iban a llevar a cabo a lo largo de la legislatura.