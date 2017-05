XTF sospecha que el depósito de grúas ocupa una parcela de uso agrícola

La parcela en la que se encuentra el depósito municipal de las grúas de La Laguna es rústica de protección especial, sólo admite usos de explotación agrícola, y tiene múltiples afecciones tanto por planes de ordenación insulares como por la zona de servidumbre del aeropuerto de Los Rodeos. El concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Juan Luis Herrera, explica que así lo confirma un informe del 24 de abril del Servicio de Planeamiento y Planificación del Ayuntamiento. En este informe se señala que "la referida parcela no es de titularidad municipal", que "en el catastro no aparece titular" y que la titularidad "está en investigación". Herrera añade que el mismo Servicio de Planeamiento y Planificación, en otro informe del 26 de abril, destaca que la mencionada parcela se encuentra en suelo clasificado Rústico de Protección de la Agricultura Tradicional de Interés Estratégico, según el vigente Plan Especial de La Vega.



Un informe en el que también se avisa que "en tanto no esté aprobado el Plan Territorial Parcial que ordene este ámbito de actuación se evitará que se produzcan actos de uso del suelo o edificación que consoliden derechos o expectativas que pudieran dificultar la intervención pública sobre tales terrenos".



El área de Urbanismo señala que "sólo podrán autorizarse los usos propios de la naturaleza rústica de los terrenos para su explotación agrícola, ganadera o forestal; aunque si no hubieren de dificultar la ejecución de la operación, se permitirían actividades e instalaciones de carácter provisional".



Además, parte de la parcela está incluida en el espacio de protección del Sistema General de Infraestructuras Red Viaria 5 (autopista TF-5), y en los ámbitos de afección del Plan Territorial de Ordenación del Transporte de la Isla de Tenerife.



Juan Luis Herrera informa de que continuarán investigando sobre la titularidad de la parcela y, "en caso de detectar cualquier irregularidad o movimiento sospechoso, lo pondrán en conocimiento del Juzgado de Instrucción Nº1 de La Laguna" como ampliación de la denuncia que en su día interpusieron por las actividades contrarias a la ley en relación con la gestión del servicio de las grúas.