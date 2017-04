Tradición y fe se encuentran en las calles de La Laguna

Las calles de La Laguna vivieron ayer uno de los encuentros más esperados del año. La procesión de los pasos del Señor de la Oración en el Huerto, del Santísimo Cristo del Amor Misericordioso y de la Soledad de María Santísima reunió a centenares de fieles en la Ciudad de Los Adelantados para contemplar un acto que aúna tradición y fe y que se repite al menos desde el siglo XVII en el municipio.



A las 19:25 horas, la talla del Señor en el Huerto franqueó la puerta del Monasterio de Santa Clara acompañada por la Venerable Orden Tercera Franciscana y la Hermandad Franciscana de la Oración en el Huerto. Decenas de fieles se agolparon para ver la salida de la imagen mientras la banda comenzaba a tocar los tambores y los capuchinos se colocaban para acompañar al paso en su recorrido por las calles de La Laguna.



Los participantes dirigían la mirada hacia la imagen de Jesús, obra del artista grancanario Luján Pérez, mientras algunos intentaban captar con sus móviles la salida de la talla del templo.



Desde allí, la procesión volvió a realizar el recorrido que recuperó el año pasado para detenerse en el Hogar Virgen Poderosa y el Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna, para que los mayores que no pueden realizar el recorrido pudieran admirar la imagen y recitar una oración.



El miembro de la Junta Local de la Hermandad de la Oración en el Huerto, Antonio Francisco Regalado, afirmó que la visita a estos dos asilos del casco se recuperó el año pasado después de más de seis décadas.



Regalado explicó que los miembros de la Hermandad se esmeran durante todo el año para que la talla luzca su mejor cara en el día de su procesión. Este año, el paso estrenó unas cuerdas de terciopelo "gracias a diversos donativos".



Regalado mantuvo que la Hermandad espera durante todo el año esta procesión porque "es el día en el que vamos a dar testimonio de fe y es un momento muy especial para nosotros". Antes de que comenzara el acto, Regalado solo tenía un deseo, que se mantuvieran las previsiones de buen tiempo que había para ayer por la tarde en el municipio. "Esperemos que el tiempo acompañe y podamos vivirlo con intensidad", aseguró.



Finalmente, el deseo de Regalado se hizo realidad y las nubes que habían amenazado algo de lluvia por la tarde no descargaron agua sobre la ciudad.



Casi una hora después, la aparición del paso del Santísimo Cristo del Amor Misericordioso en el portón de la Catedral de La Laguna hizo que el silencio invadiera la plaza. El recogimiento de los fieles solo fue interrumpido por el canto de una saeta que le dedicaron a la imagen, que salió acompañada por la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor Misericordioso.



La talla, obra de Fernando Estévez y que data del siglo XVIII, acudió entonces al encuentro de la imagen del Señor en el Huerto en la intersección de las calles Viana y San Agustín.



La talla de la Soledad de María Santísima, salió en procesión desde el Monasterio de Santa Catalina de Siena comandada por la Cofradía de las Insignias de la Pasión y Soledad de María Santísima y es en la plaza del Adelantado donde se produce el esperado encuentro de las tres imágenes.



El miembro de la Junta Local de la Hermandad de la Oración en el Huerto explicó que el Lunes Santo está dedicado a los conventos, ya que desde antaño ha sido el momento en el que las imágenes de las residencias religiosas salían a la calle. Regalado aseguró que el encuentro entre los pasos del Señor en el Huerto y de Soledad de María Santísima tiene lugar en la ciudad desde el siglo XVII. Por el contrario, el encuentro con la talla del Santísimo Cristo del Amor Misericordioso es más reciente, ya que esta imagen se incorporó a la procesión hace unos 15 años. Regalado señaló que durante estos años "el trayecto que realizamos ha variado poco" y la tradición se mantiene conservando la devoción que han profesado los tinerfeños por este acto religioso.



Los tres pasos continuaron el recorrido por la calle de la Carrera, la calle Ascanio Nieves, pasando por la calle San Agustín y Juan de Vera. A su llegada a la Catedral, las tallas del Señor en el Huerto y del Santísimo Cristo entraron en la Catedral, mientras que la imagen de la dolorosa volvió al Convento de las Catalinas.



Más de 500 personas de las hermandades que participan en esta procesión trabajan sin descanso para que los pasos puedan salir en las mejores condiciones a la calle en su día grande. La procesión de ayer congregó en la Ciudad de Aguere a un gran número de fieles. María Candelaria González afirmó que acude cada año a ver la salida del paso del Señor en el Huerto. "Hace tanto tiempo que vengo que no tengo un motivo especial, lo hago por devoción", explicó.



Entre los devotos se encontraba también el alcalde del municipio, José Alberto Díaz, quien aseguró que la Semana Santa en La Laguna se vive con una simbología especial. "La ciudad se convierte en la capital espiritual de Canarias", aseveró.