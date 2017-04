Culmina la peatonalización de Núñez de la Peña a tiempo para las procesiones

El Ayuntamiento de La Laguna ha concluido esta semana las obras de peatonalización de la calle Núñez de la Peña. Se trata de una de las trasversales cuya reforma quedaba aún pendiente según lo planificado en el Plan Especial de Protección (PEP) de la zona catalogada como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.



Esta intervención comenzó a principios de año con un presupuesto de 205.440 euros que incluía, además de la peatonalización, la renovación de todas las canalizaciones subterráneas de este tramo, que va desde la calle Capitán Brotons hasta San Agustín.



El concejal responsable del departamento de Vías y Obras, Antonio Pérez-Godiño, recordó recientemente la importancia de esta parte del casco para el normal desarrollo de la Semana Santa lagunera. No en vano, explicó, pese a que por ese tramo en concreto no pasa ninguno de los recorrido "sí que sirve de zona de tránsito para las principales arterias viales de la zona como son la calle San Agustín, la calle Carrera, Herradores y otras zona sensibles".



El edil nacionalista, que asumió las responsabilidades del departamento hace apenas un mes, indicó que "todo estará completamente listo estos días, de hecho la gente ya transita por esta zona sin ningún problemas y ni siquiera queda apenas material de obra".



Mientras, Pérez-Godiño recordó que el Plan de Inversiones de 2017 contempla otra intervención de este tipo. Se trata de la peatonalización de la calle Tizón, que el edil espera que pueda llevarse a cabo antes de que finalice el año. "Es un tramo que discurre entre la calle Manuel de Ossuna y la plaza de La Concepción.



"En Manuel de Ossuna no está prevista la peatonalización pero sí en Tizón al ser una arteria que conecta la zona de Herradores con la de La Concepción", dijo. "Es una zona con mucha actividad de todo tipo, tanto pública como privada. Hay que recordar, por ejemplo, el éxito que tuvo la primera Feria del Voluntariado que tuvo lugar hace una semana y en la que participaron miles de personas y decenas de colectivos", añadió.



El presupuesto para la peatonalización de la calle Tizón está cifrado en 185.640 euros. Al estar incluido en el Plan de Inversiones del presupuesto en curso, el responsable de Vías y Obras confía en que se pueda llevar a cabo en "los próximos meses". Las obras previstas en el casco se han adaptado, de esta forma, para evitar que coincidan con fiestas importantes como la Navidad o la Semana Santa, uno de los momentos más relevantes del calendario lagunero.