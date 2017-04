Los locales del Cuadrilátero se adaptan para conseguir dobles y triples licencias

Los empresarios del sector del ocio de la zona del Cuadrilátero trabajan estos meses para conseguir duplicar e incluso triplicar su licencia de apertura. De hecho, algunos de los locales se han acogido ya a esta posibilidad que se abrió en octubre de 2015 después de varias negociaciones entre la Gerencia de Urbanismo y los representantes de la Asociación de Ocio Nocturno Grupo 3 (Aeong3) en la Mesa de Comercio.



Los propietarios de este casi medio centenar de establecimientos se han puesto manos a la obra para hacer reformas en sus locales y adaptarlos a las exigencias de las nuevas licencias. Pueden compaginar su licencia de bar musical (que les permite la apertura desde las 18:00 hasta las 3:30 horas) con la de cafetería (de 6:00 a 14:00 horas) y la de sala de concierto ( de 17:00 a 5:00).



Lo hacen, por ejemplo, adaptando sus espacios para limitar el aforo o con la ampliación de sus aseos o servicios. Con esta iniciativa, estos pequeños empresarios esperan superar los años de dificultades que han pasado después de la moratoria impuesta en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2004 y las restricciones en esta zona, antaño el centro de ocio más importante de la Isla.



Una moratoria incluida en el PGO vigente limitaba la actividad de los empresarios del sector servicios en el Cuadrilátero. Esa medida, adoptada por el Ayuntamiento hace más de una década, ha impedido durante años que los empresarios de esta zona puedan tener varias licencias para un mismo establecimiento, algo que sí estaba permitido en el resto del municipio y el Archipiélago.



Por descontado, la moratoria también impide la concesión de nuevas licencias: si un establecimiento cierra durante mucho tiempo y pierde su licencia, no podrá obtener otra nueva. Esta segunda limitación permanece inalterada aunque la previsión es levantarla cuando entre en vigor el nuevo PGO, actualmente en revisión.



Un perfil cultural



Con esta nueva posibilidad, y después de una importante inversión económica, el objetivo de los propietarios de la zona es potenciar una agenda de ocio vinculada a la cultura y la música. Monólogos, pequeños conciertos y actividades teatrales serán, en buena parte, protagonistas de este nuevo impulso. A ello se suma la posibilidad de abrir como cafeterías en franjas horarias más amplias y distintas a la nocturna.



Con todo, los portavoces de Aeong 3 recordaron esta semana que durante años han tenido que desembolsar importantes cantidades de dinero para adaptar sus locales a las estrictas necesidades legales de insonorización y aislamiento, incluidos equipos limitadores y dobles acristalamientos.



En este sentido, lamentaron que ese control no se haya llevado con la misma minuciosidad en otras zonas del municipio. De hecho, aseguran que existen locales en la zona de La Concepción con música hasta altas horas de la madrugada que no cuentan ni con la licencia necesaria ni con las condiciones físicas exigidas para llevar a cabo tal actividad. Esto, reconocieron, supone un auténtico agravio comparativo.



Asimismo, recordaron que el decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos regula ciertos aspectos que tampoco se están cumpliendo en el entorno del casco histórico.



Identificación



Uno de ellos es la obligatoriedad de colocar, a la entrada del local y visible desde fuera, una placa en la que figuren todos los datos legales del negocio: nombre, licencia y horario permitido. Si cada local tuviera esta placa colocada se vería, a simple vista, quién cumple con la normativa y quién no.



La historia de la moratoria en el Cuadrilátero se remonta a los problemas de seguridad y convivencia que se generaron con los vecinos de la zona a principios de la década pasada. Hubo fines de semanas en los que se acumularon hasta más de 7.000 personas en estas calles. El Consistorio introdujo una salvedad al respecto en el PGO de 2004. El texto recoge lo siguiente: "En el ámbito delimitado por las calles Delgado Barreto, Calvo Sotelo, Herradores y La Trinidad no se permitirán más salas de reunión que las ya autorizadas en el momento de la entrada en vigor de este plan".



La situación actual es totalmente distinta más de una década después y el Cuadrilátero, sin embargo, sigue siendo la única de Canarias con esta salvedad.