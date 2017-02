Abreu acusa a Hernández de "apartar" a una parte del PSOE para controlarlo

El concejal del Ayuntamiento de La Laguna, Javier Abreu, acusó ayer a la exvicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, de querer "dirigir" el PSOE desde la "exclusión" y "apartando a una parte del partido".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, ha tildado de "surrealista" su suspensión de militancia, advirtiendo de que el PSOE "no es propiedad" de Hernández ni de Marian Franquet, representante de la gestora regional. "Quieren ganar por exclusión, no por integración", ha afirmado.

Abreu ha insistido en que le quiere expulsar por estar a favor de una moción de censura contra CC en La Laguna, y por ello, espera una "explicación" a los ciudadanos. "Estoy en contra de CC y este pacto, no han sido leales y han incumplido los acuerdos", ha señalado.

Asimismo, ha lamentado que se le abra expulsión -que también pende sobre su compañero Yeray Rodríguez- cuando no ha sucedido lo mismo con otros socialistas imputados o con "sentencias graves". "Ni estamos imputados ni condenados, ni tenemos ninguna causa judicial abierta. No hemos hecho insultos ni descalificaciones y no hemos desobedecido ninguna orden del partido", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que desde la dirección del PSOE siempre se ha dicho que el pacto con CC está roto. "No hay motivo, buscan excusas debajo de las piedras", ha señalado, y se ha preguntado si han expedientado a barones socialistas por sus críticas a Pedro Sánchez o por los incidentes del comité federal, donde llegó a haber "agresiones físicas". "¿Cuál es la vara de medir?", ha indicado.

Abreu ha subrayado que hace algunos años, Patricia Hernández apoyó una denuncia judicial contra el PSOE por la imposición de una gestora en Santa Cruz de Tenerife -después se retiró del proceso-, y ha lamentado que su entorno sea "valiente" para criticarle por querer censurar a CC y no cuando Carlos Alonso-presidente del Cabildo de Tenerife- o dirigentes de CC atacan a dirigentes socialistas, incluida la propia Patricia Hernández.

Ha dicho también que "estar al lado de Santiago Pérez por estar en contra de CC es un honor, es una persona honrada y seria", y ha advertido de que no permite "a nadie", que trate de dirigir el PSOE desde fuera, como intentó el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, con "reuniones" en bares del municipio porque quería "mandar" en el partido.

Sobre las gestoras, ha comentado que "no han querido escuchar a la militancia" y se han extralimitado en sus funciones pues su única función es convocar un congreso para elegir a la nueva dirección. "Tienen miedo a la militancia y la democracia", ha señalado. Sobre si al final habrá moción de censura en La Laguna, ha comentado que se caracteriza por "ladrar y morder", ya que "aparentar es muy feo", dejando claro que no está en política para ser "medianero de Coalición Canaria".