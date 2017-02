El Consistorio crea un foro para tratar temas sindicales policiales

El responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, adelantó esta semana que en breve se constituirá una mesa de negociación específica para los temas sindicales relacionados con la Policía Local.

"Esta semana he mantenido una ronda de encuentros con los representantes de todos los sindicatos para recoger sus propuestas", explicó. No obstante, el edil nacionalista adelantó que "aún no hemos recibido la comunicación oficial de la Mesa General de Personal pero sabemos, por los propios representantes laborales, que está en marcha el expediente".

Con ese objetivo, el departamento se ha puesto en marcha para "recoger peticiones" e iniciar "los estudios pertinentes para determinar de qué manera se va a constituir esa mesa, su formación y objetivos".

En este nuevo organismo se debatirán temas relacionados con personal "que son competencia del área". No obstante, "lo ideal será contar con responsables de Recursos Humanos para atender todos los asuntos posibles", sentenció. "Nuestra intención es constituir la mesa este mes para sentarnos a negociar tanto con la Jefatura de Policía como con la Jefa del Área de Seguridad", sentenció.