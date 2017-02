Corrales pide a Santiago Pérez que no use el nombre de XTF como un "clínex"

El representante legal de Por Tenerife, José Manuel Corrales, solicita "un poco de sosiego" al concejal del hasta ahora grupo XTF-NC, Santiago Pérez, tras las declaraciones de este último contra el representante y la responsable de organización de XTF, Rosa Millán, después de que estos enviasen un escrito al Ayuntamiento de La Laguna anunciando la ruptura de la coalición y solicitando que los tres ediles que hasta ahora formaban parte de la coalición pasasen a ser no adscritos. Corrales reitera que lo único que pide la asamblea de XTF, a la que asegura que se invitó a Santiago Pérez, es "que deje de utilizar a su antojo el nombre de XTF-Por Tenerife como si fuera un clínex". Corrales insiste en todos y cada uno de los argumentos utilizados por la asamblea de XTF para romper la coalición electoral con NC y afirma que "si por defender el nombre de XTF, Santiago Pérez quiere llevarnos a la vía penal, allí nos veremos y nos defenderemos". XTF lamenta que Santiago Pérez quiera llevar la demanda de "divorcio" con NC a esa vía penal, como si fuera obligatorio "estar casado con NC y con él". En este sentido, José Manuel Corrales señala que gracias a la democracia "el divorcio está despenalizado y es legal en España desde hace muchos años". Corrales aclara que "no quiere ningún protagonismo político", motivo por el que ha evitado atender a los medios de comunicación durante los últimos días, y matiza que "lo único que he hecho junto a Rosa Millán es tramitar, mediante una comunicación formal, la decisión manifestada de forma unánime por la asamblea de Por Tenerife". "La desvinculación de XTF de la coalición electoral con NC se produce por la falta total de convivencia y comunicación en estos 20 meses y se debe ver con la máxima naturalidad", reitera. La asamblea de Por Tenerife celebrada el jueves 19 de enero de 2017, con plenas competencias políticas para ello, decidió por unanimidad romper la mencionada coalición electoral y darse de baja en la misma. Por Tenerife no asume ninguna responsabilidad sobre la labor política desarrollada, del uso de los recursos, las asignaciones económicas y otras retribuciones que corresponden al denominado hasta ahora grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, al desconocer totalmente la gestión de las mismas desde la constitución del pleno del Ayuntamiento en junio de 2015. Así, desde XTF entienden que "los concejales integrantes de este grupo no pueden seguir utilizando la denominación Por Tenerife en su actividad municipal, ni ostentar a todos los efectos su representación en el Ayuntamiento lagunero". Así mismo, XTF rechaza y considera "absolutamente falsa", la interpretación de que esta desvinculación forma parte de una maniobra contra la moción de censura en el Ayuntamiento de la Laguna. "Los 14 concejales que se reclaman de izquierdas en el Ayuntamiento de La Laguna tienen desde que se constituyó la Corporación local la posibilidad de formar mayoría de Gobierno y no lo han hecho por desacuerdos entre ellos. En ningún caso es responsabilidad nuestra la no presentación de esa moción de censura, ya que como resulta evidente, XTF no tiene ningún concejal en el Ayuntamiento de La Laguna", asevera José Manuel Corrales.