XTF: "La desvinculación con NC no tiene que ver con la moción de censura"

El partido Por Tenerife (XTF), que este martes anunció la ruptura de su coalición con Nueva Canarias y la retirada de la confianza en los tres concejales que tiene en La Laguna, ha negado este miércoles 1 de febrero que esa desvinculación forme parte de una maniobra contra la moción de censura en ese ayuntamiento.

En un comunicado, XTF indica que los catorce concejales que se reclaman de izquierdas en el Ayuntamiento de La Laguna tienen desde que se constituyó la corporación local la posibilidad de formar mayoría de gobierno y no lo han hecho "por desacuerdos entre ellos, porque no han podido o porque no han sabido".

Agrega que en ningún caso es responsabilidad de XTF la no presentación de esa moción de censura, ya que son los concejales del PSOE los que se mantienen en el gobierno municipal y reitera que ahora este partido no tiene ningún concejal en el Ayuntamiento de La Laguna.

XTF señala en la nota que hubiera deseado que la ruptura de la coalición electoral se hubiera producido con naturalidad, y sin traumatismo, y afirma que prueba de ella es que ha mantenido en el ámbito privado las discrepancias entre ambas fuerzas políticas.

Así ha sido, agrega, incluso cuando NC decidió formar coaliciones electoral para las elecciones generales de 2015 y 2016 (en las que no participó XTF) o expulsar a un concejal de ALPA-NC en el municipio de Agaete (Gran Canaria), rompiendo el grupo municipal.

"La desvinculación de XTF de la coalición electoral se produce por la falta total de convivencia y comunicación en estos veinte meses y se debe ver con la máxima naturalidad" se añade en la nota.

Por Tenerife agrega que ha retirado la confianza política a los concejales laguneros Santiago Pérez García, Carmen Julia Pérez García y Juan Luis Herrera Pérez y les ha exigido que cese en la actividad municipal la utilización de la denominación de Por Tenerife, y de sus siglas XTF.

De persistir en esa denominación se incurriría en un fraude de ley, por "usurpar ilegítimamente el nombre de una formación política registrada en el Registro de Partidos Políticos como Por Tenerife (XTF)", se señala en el comunicado.

Recuerda que fue la asamblea de XTF celebrada el jueves 19 de enero de 2017 la que decidió por unanimidad romper la mencionada coalición electoral y darse de baja en la misma, y afirma que no asume ninguna responsabilidad sobre la labor política desarrollada, del uso de los recursos, las asignaciones económicas y otras retribuciones que corresponden al denominado hasta ahora grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna.

Además, afirma que desconoce totalmente la gestión de las mismas desde la constitución del pleno del ayuntamiento en junio de 2015.

Por Tenerife muestra su extrañeza que NC alegue desconocimiento de esta ruptura o malestar, "ya que desde hace meses esta decisión era conocida por Román Rodríguez, Santiago Pérez y otros dirigentes", y precisa que así consta expresamente ese malestar en el acta del primer consejo político nacional cuando se decidió excluir y expulsar a varios concejales del municipio de Agaete, en Gran Canaria.