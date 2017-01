Transformar la realidad

L os presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna, aprobados el pasado jueves por el pleno municipal, responden y estructuran los objetivos básicos del equipo de gobierno que me honro en presidir. Los ejes principales son seis: el estímulo a la actividad empresarial y comercial y el fomento del empleo y de la empleabilidad entre los laguneros; la potenciación de los servicios sociales y asistenciales, mejorando los programas existentes e impulsando nuevos proyectos; el desarrollo de una política de vivienda y regeneración urbana diseñada y realizada desde y para La Laguna; la planificación y ejecución de un conjunto importante de obras e infraestructuras; el impulso planificado a una administración local más eficaz y eficiente, más transparente y volcada en el servicio a los ciudadanos; y la preservación de nuestro territorio y la tutela de nuestro patrimonio histórico y monumental, o lo que es lo mismo, la defensa a ultranza de nuestra identidad cultural.

Tal y como he dicho en los últimos días, es un presupuesto moderadamente expansivo y con una orientación fuertemente social. En total las cuentas crecen un 6,4% hasta los 156.556.564 euros. Por poner como ejemplo dos áreas que cuentan con una importancia prioritaria para nosotros, más de 15 millones de euros van destinados al área de Bienestar Social y, en su ámbito, el área de Vivienda se incrementa un 161%, alcanzando los 5.300.000 euros, dedicados básicamente a rehabilitación, mientras que los servicios al ciudadanos se incrementan en un 1.800.000 euros y los programas y talleres de empleo suben un 86,7%. El presupuesto aprobado el pasado jueves no es un receptáculo de gastos y ocurrencias. Es un presupuesto meditado y responsable que sirve de instrumento a unas políticas dirigidas al fortalecimiento de nuestra economía, a incrementar la cohesión social en el contexto de una crisis todavía no superada y a que el ayuntamiento, en definitiva, esté permanentemente al servicio de los vecinos y de la sociedad civil lagunera. Estoy convencido que la rentabilidad social de estos presupuestos, sumada a la aprobación del Plan General de Ordenación en este mismo año, contribuirá a mejoras concretas en la vida cotidiana de nuestros vecinos, de nuestras empresas y establecimientos comerciales, de nuestros mayores y nuestros jóvenes. Y de eso trata precisamente la política. De mejorar la vida diaria de los ciudadanos en una sociedad democrática, plural, exigente y dinámica.

Este objetivo, tan humilde como complejo, mejorar la vida cotidiana de la gente desde convicciones democráticas y progresistas, no gusta, asombrosamente, a un sector de la oposición que se califica de izquierdas. El último pleno volvió a dejarlo patente. De nuevo el insulto y la descalificación. De nuevo las descripciones apocalípticas de una realidad que, en el fondo, les resulta indiferente, porque existen fuerzas políticas encantadas en subirse al carro de la posverdad. De nada valen las cifras y los hechos, que son supinamente despreciados. El cambio experimentado en el municipio de La Laguna en el último cuarto de siglo, tanto en el casco como en los barrios, tampoco merece ninguna consideración, aunque sea realmente la clave que explica el apoyo electoral a CC en todo este periodo. Y por ese camino, por ese testarudo negacionismo, llegan a extremos cómicos y a veces ideológicamente incoherentes. Ocurre, por ejemplo, cuando se exige inversiones más altas pero se pide bajar los impuestos. O cuando se responsabiliza al ayuntamiento de la revisión catastral realizada por el Ministerio de Hacienda y se insiste en que el gobierno municipal no ha hecho nada, porque para estos señores nada debe ser que el abono del recibo del IBI puede retrasarse un año y luego fraccionarse en doce o veinticuatro meses. O cuando se aplica una sordera sorprendente y no se escucha que se ha bajado el plazo de pago a los proveedores a 46 días, y sigue descendiendo. O, finalmente, cuando se insiste hasta la náusea en que el ayuntamiento lagunero está intervenido, cuando no existe intervención alguna, como cualquiera puede comprobar en la web del Ministerio de Hacienda.

San Cristóbal de La Laguna vive, crece y prospera y busca su lugar en el contexto de la economía tinerfeña, canaria y mundial. Frente a los que se niegan a conocer y reconocer la realidad estamos los que pretendemos transformarla en beneficio de la mayoría social y del municipio de La Laguna en su conjunto. Es lo que hacemos ahora mismo y lo que seguiremos haciendo en el futuro.

Siempre ha sido mi opinión (y mi apasionante experiencia como alcalde de La Laguna me la ha confirmado) que en nuestro sistema político gobierno y oposición pueden y hasta deben discrepar política, programática o ideológicamente, pero están obligados a compartir un breve pero suficiente conjunto de valores y convicciones. Son los valores que tenemos el deber de defender entre todos: la libertad, los derechos y deberes de los ciudadanos, la participación política, el respeto a las minorías, la dignidad de todos los miembros de nuestra comunidad, la construcción democrática del presente y del futuro, la lucha por una sociedad más justa. Sin embargo, siempre he echado en falta un valor que me parece necesario en la acción política, sea en el gobierno o en la oposición: la responsabilidad. Sin el ejercicio cotidiano de la responsabilidad no puede gestionarse eficaz y eficientemente; si esa responsabilidad se olvida la crítica a los gobiernos termina devaluándose y en vez de política se termina haciendo politiquería. Yo tengo que lamentar (y de veras que me gustaría no hacerlo) que algunos de los grupos municipales de la oposición en La Laguna se lancen a la piscina de la irresponsabilidad, única y exclusivamente para desprestigiar al gobierno municipal. Una frivolidad que no beneficia a nuestra ciudad, ni a nuestras instituciones locales, pero a la larga tampoco le beneficia a los irresponsables, porque encontrarán esa piscina vacía de hechos y realidades y pueden romperse la crisma.

Así ocurre, por ejemplo, con las críticas al periodo medio de pago a los proveedores de nuestra corporación. Ciertamente en el pasado dicho periodo llegó a significar retrasos poco recomendables. Pero, a pesar de la insistencia de ciertos portavoces de la oposición, y gracias a la racionalización de procedimientos y a un esfuerzo muy meritorio de los funcionarios municipales, cerramos el mes de noviembre, tal y como certifica la Dirección de Gestión Económico-Financiera, con un periodo medio de pago de 55,35 días, el más bajo desde septiembre de 2014, y estimamos que podríamos cerrar diciembre mejorando más aun esta cifra. Este equipo de gobierno, y los funcionarios de la corporación, están trabajando duro, y frente a este esfuerzo, las disparatadas voces que profetizan una apocalíptica intervención del Ministerio de Hacienda no parten de una confusión o de una información imperfecta. Parten de la mala fé. Si para dañar políticamente al gobierno municipal hay que provocar alarma entre empresarios y comerciantes y entre la población en general, se hace, si para rascar cuatro votos o dos titulares se difunden falsedades que menoscaban la labor de los funcionaros, se hace también. Es lamentable, es patético y, sobre todo, es irresponsable.

El ayuntamiento de La Laguna, con dificultades y problemas que no son particulares, sino que afectan habitualmente a las administraciones locales en toda España, no es ese caos destructivo que algunos se empeñan en caricaturizar. Si realmente estuvieran interesados en conocer el (buen) estado de salud económico-financiera de nuestra corporación, podrían leerse la auditoría de gestión del año 2015 que elaboró la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias para el Fondo Canario de Financiación Municipal. Este exhaustivo análisis muestra una mejoría apreciable en todos los ratios de gestión respecto al 2014 y establece "un aumento de la capacidad real de la corporación para hacer frente a su estructura financiera". En todos los indicadores observados (ahorro neto, endeudamiento, remanente de tesorería, gestión recaudatoria, esfuerzo fiscal) el ayuntamiento lagunero supera, casi siempre ampliamente, los objetivos mínimos de saneamiento económico-financiero establecidos por la ley del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Son 75 folios llenos de información y datos sobre un ayuntamiento, el ayuntamiento de La Laguna, que no deja de mejorar su gestión y sanear sus cuentas. Apuesto que los agoreros portavoces de la oposición irresponsables no se los leerán.