Moción de censura a falta de tres firmas

Los concejales de Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y los socialistas Javier Abreu y Yeray Rodríguez presentaron ayer un texto que abre la puerta a una posible moción de censura contra el nacionalista José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna. Suman once firmas pero aún faltan tres para alcanzar la mayoría absoluta que exige la ley en este caso: 14 concejales. La decisión está en manos de la líder socialista, Mónica Martín, que ayer congeló toda posibilidad de cambio al evitar posicionarse a favor o en contra de este documento.

El texto incluye, como "gesto" de invitación y a falta de sus firmas, los nombres de los tres ediles socialistas que mantienen la disciplina de su partido y continúan al frente de sus áreas de Gobierno: Mónica Martín, Zebenzuí González y María José Castañeda. De hecho, el portavoz del principal partido de la oposición, Unid@s se puede, Rubens Ascanio, se dirigió a ellos durante la presentación del documento. "Es necesario que den un paso. No vale decir que ahora mismo hay tiempo, que hay que reflexionar. Hay que cambiar las cosas y podemos hacerlo", aseguró.

La ruptura del pacto regional entre Coalición Canaria (CC) y el PSOE a finales del pasado mes de diciembre desestabilizó aún más la difícil situación política lagunera. La división socialista, con Abreu y Rodríguez apartados del comité local y destituidos de sus competencias, dificulta, sin embargo, la posibilidad de un cambio en el salón de plenos.

Tras el cese de Abreu como líder local de su partido, Mónica Martín fue designada como presidenta de la gestora y ha reiterado en las últimas semanas su intención de "seguir trabajando" y no "dejarse llevar por venganzas políticas" en el municipio. Está a la espera, reiteró ayer, de que su partido "concluya un proceso interno de reflexión" abierto incluso a nivel regional.

De hecho, el presidente de la gestora de los socialistas canarios, José Miguel Rodríguez Fraga, apoyó indirectamente a Martín y aseguró que "la iniciativa para que el PSOE participe en una moción de censura tiene que partir de la agrupación local". Con estas palabras, Fraga refrenda la autonomía de la gestora lagunera. "Una moción de censura no se presenta porque un señor o dos planteen esa posibilidad constantemente en los medios de comunicación", insistió.

No obstante, hay voces en el partido, y en la propia gestora regional, que reclaman desalojar a Díaz de la Alcaldía de La Laguna. En concreto, tanto el diputado autonómico Gustavo Matos como la representante de Lanzarote en la gestora, Loly Corujo, han pedido formalmente a Fraga que dé el visto bueno a esta moción.

"Si consiguen hacer

la moción, seré respetuoso"

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, aseguró sobre la propuesta que "tanto anuncio a veces cansa". "Antes de ser nombrado ya estaban hablando de la moción de censura", recordó. El líder nacionalista no se mostró sorprendido con el anuncio. Al contrario, consideró que "que haya once concejales que están dispuestos a presentar una moción de censura es una cuestión que es legítima". No obstante, no va a perder "ni un minuto" valorando estas posibilidades. "Si alguien consigue la mayoría de 14 con un programa, un equipo de gobierno y con un titular en la alcaldía yo seré totalmente respetuoso. En este momento hay un equipo que tiene la mayoría, que va sacando los acuerdos y que va aprobando las mociones", zanjó.

Líder del PSOE lagunero

"Como portavoz del PSOE, aseguro que no hay posicionamiento"

"No creo que sea serio tratar temas tan importantes para la ciudadanía ni en campañas en las redes sociales ni en ruedas de prensa a las puertas del Ayuntamiento", aseguró la portavoz local del PSOE, Mónica Martín. Sobre la invitación a firmar el texto de la moción, la también primera teniente alcalde dijo que "no hemos dicho ni que sí ni que no ni nada al respecto. En eso nos mantenemos, cuando hayamos tomado una decisión la haremos saber. Lo demás son posiciones individuales y de otros partidos que no nos afectan".

Sobre su compañero de partido y otrora líder, Javier Abreu, la concejal explicó que "habla de forma personal e independiente. Como portavoz del PSOE le digo que no hay ningún posicionamiento". Además, recordó que su obligación es "seguir trabajando. Somos un partido serio y responsable".

"El pacto se ha roto y ya no hay ningún vínculo con CC"

"Estamos aquí, Yeray Rodríguez y yo, para expresar lo que ya han dicho la dirección del partido en Canarias, en Tenerife y todos los cargos públicos y orgánicos: el pacto en cascada se ha roto y no hay vínculo con CC", explicó el que fuera líder del PSOE en La Laguna hasta que su partido decidió apartarlo de esas responsabilidades. "Todos sabemos que CC es una formación política de la que uno no se puede fiar, consecuentemente estamos dispuestos a firmar y participar en esta moción de censura. Los concejales que no quieran participar que lo expliquen", retó. Además, Abreu cursó una invitación al resto de grupos políticos con representación en el salón de plenos: "También están otras fuerzas políticas que quieren un cambio. La Laguna puede ser el inicio de la transformación para el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Aquí no caben las excusas".

" El nombre del alcalde o alcaldesa no será un problema"

"Entendemos que es necesario un nuevo gobierno progresista en La Laguna que tendrá como prioritarios los objetivos que fueron acordados por nuestros grupos durante las negociaciones", detalló Ascanio. El portavoz de Unid@s se puede está liderando las negociaciones para que se lleve a cabo la moción de La Laguna. Aseguró que los objetivos destacados de la propuesta son un "programa urgente para la pobreza y un Plan General que garantice un desarrollo sostenible". Sobre quién lideraría ese hipotético gobierno alternativo aseguró que es un tema secundario que no se está tratando aún. "Este documento no tiene nombre de alcalde ni alcaldesa porque les aseguro que ese no va a ser un problema", sentenció.

"Nuestra postura es

la de buscar la estabilidad"

El líder popular, Antonio Alarcó, explicó que su partido apuesta en La Laguna "por la estabilidad y la coherencia" aunque eso "no significa, ni mucho menos, sumisión". Recordó que "la moción es un instrumento democrático que tiene que ser positivo: tener candidato y catorce votos firmados. Además, se están usando las redes como plataforma para esa posible moción y las redes son un instrumento útil pero su influencia sobre la decisión final es escasa", destacó. Asimismo reconoció que a su grupo "nadie nos ha llamado para negociar ningún cambio".

"El resultado electoral fue una moción de censura ciudadana"

El portavoz de Por Tenerife, Santiago Pérez, recordó que desde "el minuto uno" los votos de "los tres concejales de nuestro modesto grupo" están a la disposición de un "gobierno de tintes progresistas". "En esta Isla hay constituido un régimen político cada vez más alejado de la democracia que tiene como divisa impedir la alternancia. Gobiernan las instituciones como si fuera su finca particular", indicó sobre los nacionalistas. "Hoy es más intensa que nunca la voluntad de cambio de la ciudadanía de La Laguna", apostilló.

"Esta lucha

es un espectáculo bochornoso"

La portavoz de Ciudadanos, Teresa Berástegui, hizo un llamamiento a la calma y el trabajo. La joven edil considera que se está dejando de lado lo que realmente importa: la gestión por este municipio y por sus vecinos. "Si realmente se va a llevar a cabo una moción de censura en La Laguna que lo hagan ya. Al final nuestro municipio está destacando por la inestabilidad", explicó. Berástegui, que ha recibido una copia del documento de la moción y aseguró que lo están estudiando, indicó que aún no tienen clara su postura. "Esto es un espectáculo bochornoso: unos intentando asaltar el poder y otros atrincherándose detrás de los sillones. Mientras tanto los ciudadanos siguen sin ver resueltos sus problemas", criticó.