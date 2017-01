El municipio actualiza su base arqueológica y etnográfica para incluirla en el PGO

El Ayuntamiento de La Laguna ha concluido la primera fase de la actualización del inventario de patrimonio arqueológico y etnográfico del municipio, un trabajo que fue aprobado por el Consejo Municipal de Patrimonio el año pasado, y que ha sido realizado por la empresa Cultania, bajo la dirección del arqueólogo Javier Soler.

La concejal de Patrimonio Histórico de La Laguna, Candelaria Díaz, explicó que con esta iniciativa servirá "además de para conocer los elementos que hay en nuestro municipio y poder difundirlos, para incluirlos en la documentación del PGO (Plan General de Ordenación), ya que necesitábamos un catálogo arqueológico". Otro de los objetivos de este trabajo es evitar el abandono que produce el desconocimiento de estos enclaves y su escasa relevancia.

Este trabajo se ha dividido en dos fases y cuenta con un presupuesto de 17.000 euros para cada una de ellas. En concreto, en esta primera fase, los trabajos se han centrado en las zonas limítrofes al casco de La Laguna (las montañas, Taco, Finca España, Los Valles y Geneto-Los Baldíos); mientras que la segunda fase, que se realizará durante este año, abarcará la Comarca Nordeste. En esta primera fase se han estudiado 173 enclaves patrimoniales: 47 arqueológicos y 126 etnográficos. En el primero de estos casos, se produce una mayor existencia de grabados rupestres; mientras que en el segundo, lo principal son las edificaciones, principalmente, viviendas de tipo tradicional vinculadas a actividades agropecuarias.

Además, la concejal explicó que este año también se va a llevar a cabo un trabajo de fotogrametría sobre una selección de yacimientos arqueológicos, que contará con financiación de la Fundación CajaCanarias. Gracias a esta última iniciativa, los ciudadanos podrán ver imágenes del municipio a través de internet que, difícilmente, podrían conocer si no fuera de esta manera. En este último caso, el presupuesto total es de 10.000 euros, de los que 8.000 euros son financiados por CajaCanarias y el resto es aportación municipal. Recientemente también se presentó la Guía Arqueológica de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre las que se encuentra la de La Laguna.

Por su parte, Javier Soler informó de cómo han sido los trabajos para revisar esta base de datos. De esta manera, el trabajo técnico ha consistido en la visita y reconocimiento de los yacimientos arqueológicos y etnográficos de la mitad del municipio que son conocidos desde 2008. Para cada enclave se hace una ficha con su situación actual y afecciones, entre otras cuestiones. Con estos datos se hará un sistema de información geográfico para el Ayuntamiento que va a servir a Patrimonio Histórico para tener un control exacto de los mismos, pero también para conocer la situación de cada uno de los yacimientos. Así, cuando se concluya toda la investigación se harán unos cálculos de "calidad patrimoniales", explicó Soler, para ver qué enclaves se pueden poner en difusión divulgativa, ya que no todos los yacimientos tienen las características necesarias para que puedan ser visitados. Hay que tener en cuenta que esta base de datos será para uso municipal, y estará disponible para todas las áreas necesarias; pero no quedará a disposición pública, ya que debido a su valor, hay yacimientos que no deben ser visitados.

Además, los expertos realizarán una serie de recomendaciones al Ayuntamiento sobre las actuaciones que se deben realizar en cada uno de ellos. Incluso, en algunos casas se podrán programar visitas turísticas para conocerlos.

Candelaria Díaz destacó también la importancia de este trabajo para poner en valor estos recursos. "Hasta ahora no se había realizado un trabajo tan exhaustivo sobre esta materia y para poder poner en valor nuestro patrimonio es necesario el conocimiento, por lo que es clave tener esta información".