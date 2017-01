Abreu asegura que recurrirá si Martín es candidata en una moción de censura

Javier Abreu, concejal de La Laguna cesado de sus funciones en el Gobierno municipal el pasado 9 de mayo, aseguró ayer que presentaría "un recurso interno" en el partido si la dirección del PSOE decidiera elegir a Mónica Martín, actual líder del Grupo Municipal socialista, como candidata a la Alcaldía ante una hipotética moción de censura. "Yo soy un político que habla claro y no se esconde. Y si la dirección del PSOE eligiera a Mónica Martín como candidata a la Alcaldía, votaría a favor, porque no quiero ser un obstáculo en una moción de censura, pero presentaría un recurso ante el partido en virtud de los estatutos y las normas que rigen su organización", aseguró al programa radiofónico El Espejo Canario, que dirige Francisco J. Chavanel.

De esta manera, Abreu reivindica ante una hipotética moción de censura contra el alcalde, el nacionalista José Alberto Díaz, la candidatura a la Alcaldía por haber sido el número 1 en la lista socialista en las últimas elecciones municipales de 2015, motivo por el que luego se convirtió en teniente de alcalde en el Gobierno municipal. No obstante, además de ser expulsado de sus funciones como teniente de alcalde y responsable del área de Servicios Municipales -ahora no tiene ninguna responsabilidad en el Gobierno local-, el PSOE también abrió a Abreu un expediente disciplinario -que aún no se ha resuelto- y lo destituyó como secretario general de la Agrupación Socialista de La Laguna, creando una gestora que sigue llevando las riendas de la formación. También fue despojado de sus funciones en el Gobierno lagunero el compañero del PSOE Yeray Rodríguez, así como también se le incluyó en el expediente disciplinario. Mónica Martín, que fue en la lista de 2015 como número 2, pasó a tomar el liderazgo del PSOE lagunero.

Abreu recordó que el candidato a la Alcaldía fue él en los pasados comicios y que fue una decisión avalada por un proceso de primarias "ante el que no se presentó ningún recurso". Esa misma lógica de la posición de los candidatos en las listas electorales no se aplicó, sin embargo, en el año 2011. En los comicios municipales de ese año, Abreu se convirtió en teniente de alcalde y número uno del PSOE lagunero en el Gobierno local -en coalición con CC- cuando partió en el puesto número 5 en la lista electoral y no salió elegido concejal electo -el PSOE sólo logró 4 concejales-. Sin embargo, la renuncia del número 1 de esa lista, Gustavo Matos -que pasó a ser director general de Comercio del Gobierno de Canarias por su negativa a pactar con CC-, propició que Abreu lo relevara. En esa lista, Mónica Martín era número 2; Yeray Rodríguez, 3; y María José Castañeda, 4. Pero, Abreu, aún siendo 5, pasó a ocupar los principales cargos de los socialistas de Aguere.

Desde que se conocieron los resultados de las últimas elecciones de 2015, Abreu ha reinvindicado un pacto "progresista" con Unid@s se Puede y Por Tenerife-NC. Javier Abreu insistió ayer en que no se lo permitió el PSOE. En concreto, culpó a Julio Cruz, secretario de Organización del PSOE hasta que el pasado noviembre dimitió el secretario general, José Miguel Pérez, y el control regional pasó a una gestora. "Haré lo que sea posible para que La Laguna tenga un cambio. Y ese cambio tiene que venir de la mano del PSOE", precisó Abreu.

Mónica Martín aclaró ayer sobre las valoraciones que ha vertido Abreu en las últimas semanas que son "opiniones personales que no representan la postura del partido". Lo aclaró en una entrevista a Onda Cero Tenerife. "El PSOE en La Laguna es uno y lo demás son opiniones personales", matizó la actual número uno del partido de la rosa en el municipio universitario, que ha mantenido una postura muy discreta sobre las opciones de que se produzca una moción de censura contra CC como represalia a la expulsión de los socialistas del Gobierno autonómico que preside Fernando Clavijo.

A la pregunta de cómo estaba la situación en el Ayuntamiento de Aguere ante los continuos rumores de moción de censura, Mónica Martín señaló: "La situación es de absoluta normalidad. Seguimos trabajando con la misma ilusión de siempre para satisfacer las necesidades de los laguneros. Somos tres ediles con responsabilidades en el Gobierno municipal y esa es nuestra prioridad. Si se abrieran otras posibilidades, ya las estudiaremos".

CC (con 7 ediles) y PSOE (con 5) mantienen su pacto en La Laguna pero caben opciones para una moción de censura. Por ejemplo, que se unieran PSOE (5), Unid@s (6) y Por Tenerife-NC (3), que llegarían al mínimo de 14 necesario para formar un nuevo gobierno.