Piden crear en La Laguna un protocolo de respeto a menores transexuales

La concejal de Unid@s se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna Idaira Afonso pedirá en el pleno previsto para este jueves que se apruebe un protocolo que garantice el respeto hacia los menores transexuales en los centros educativos del municipio.

La edil apunta en un comunicado que se deben dar pasos concretos y firmes para que los menores transexuales sean tratados con absoluta normalidad y se respete su identidad sexual.

Añade que los centros educativos cuentan con unas recomendaciones dictadas por la Consejería pero nunca se ha establecido un protocolo vinculante propiamente dicho.

"Todo depende de la buena voluntad de los centros, pero no están obligados a por ejemplo tratar a los menores por su sexo sentido y no por el biológico, es decir, no se garantiza que en las listas, los boletines de notas o en el carnet estudiantil puedan constar con el nombre con el que se identifican", afirma la edil.