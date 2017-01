Unid@s se puede considera "injustificable" que las cuentas estén prorrogadas

José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede, considera "injustificable que por segundo año consecutivo el Ayuntamiento tenga prorrogado el presupuesto municipal y que en pleno enero se desconozca cuando será el debate de este importante documento".

El edil de la formación lagunera cree que "ante la situación de tantas necesidades con la que cuenta el municipio, tanto para afrontar la grave crisis que afecta a buena parte de la ciudadanía como para afrontar inversiones que generen riqueza y empleo, es incomprensible que fruto de la mala cabeza de los responsables de las finanzas municipales no haya aún presupuesto. Fundamentalmente por no haber afrontado el gravísimo problema de pagar en tiempo a los proveedores (a 30 días) y por la incapacidad para hacer una ejecución presupuestaria aceptable, nuestro municipio vaya a tener este año un superávit que solo servirá para incrementar el remanente de tesorería. Además éste no se pueda usar para gastar en cualquier capítulo, ni para hacer inversiones financieramente sostenibles al impedírselo la normativa que dicta el Ministerio de Hacienda por el grave incumplimiento del pago medio a proveedores, que no debería superar los 30 días y que en La Laguna supera los 60, corriendo incluso el riesgo de ser intervenido y que sea ese ministerio el que requiera las facturas pendientes para pagarlas directamente".

Desde el principal grupo de la oposición lagunera se cree que el problema de los incumplimientos en el periodo de pago a los proveedores es fruto de una incapacidad política para gestionar el presupuesto y se recuerda que si anulara la deuda financiera se podría usar todo el remanente de tesorería para gastar en cualquier capítulo. "Denunciamos que este año la oposición vuelve a estar en una situación de indefensión para afrontar el debate de presupuestos ya que la documentación necesaria se vuelve a estar dando a cuentagotas".