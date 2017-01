Mónica Martín niega que haya iniciado conversaciones para una moción de censura

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín, descartó ayer que su partido haya iniciado conversaciones con intención de presentar una moción de censura contra Coalición Canaria (CC) y su alcalde, José Alberto Díaz. Es necesario recordar que la semana pasada Rubens Ascanio, portavoz del principal partido de la oposición, Unid@s se puede, inició una ronda de contactos con este objetivo y tuvo sendos encuentros con Martín y Santiago Pérez (XTF). "En estos momentos, después de varias reuniones que he mantenido con los compañeros de las gestoras insular y regional, no estoy en predisposición de absolutamente nada", explicó la líder socialista en Radio El Día.

"El PSOE en Canarias está haciendo un debate interno, un análisis de la situación del partido a nivel de Canarias tras la ruptura del pacto. Estamos estudiando municipio a municipio. Por lo que me corresponde, en el municipio de La Laguna estamos haciendo ese análisis siguiendo tres premisas", afirmó. "Primero está lo que sea mejor para los ciudadanos de La Laguna. Segundo, lo que sea más adecuado para poder poner en práctica nuestro programa de gobierno, como así lo hemos venido haciendo durante los últimos cinco años. En tercer lugar queremos seguir una línea de trabajo conjunto, como no puede ser de otra manera en nuestro partido". "En ese análisis estamos y ahora mismo no tenemos ninguna decisión tomada. Ni siquiera hemos iniciado conversaciones con nadie. Estamos solo con un debate interno", apostilló.