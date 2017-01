La Laguna retira los camellos de Baltasar en plena cabalgata tras la negación de uno de ellos a seguir en el desfile

Alrededor de 100.000 personas abarrotaron las calles del casco histórico de La Laguna con la tarde-noche de ayer la Cabalgata de los Reyes Magos, según informó el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. Melchor, Gaspar y Baltasar habían llegado antes, a eso de las 17:00 horas, al tranvía en la parada de la Avenida de Trinidad, donde fueron recibidos por el alcalde del municipio universitario, José Alberto Díaz.



Sin embargo, no todo fue coser y cantar para los Reyes Magos. Su Majestad Baltasar tuvo que hacer el final del recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos de La Laguna a pie debido a que su camello se detuvo y no quiso reemprender la marcha en la calle Herradores. Cuando el camello de Baltasar se paró y el personal de seguridad vio que no quería continuar, se decidió retirar al animal del cortejo real junto a otro camello que le acompañaba detrás con los regalos para los niños. Los dromedarios fueron retirados de la Cabalgata y Baltasar prosiguió su camino a pie.



Esto provocó un parón en la comitiva de alrededor de 20 a 30 minutos, no obstante cuando Baltasar reemprendió la marcha, la cabalgata concluyó sin mayores problemas.



Sin embargo, en las redes sociales se han podido leer numerosas críticas por la participación de los camellos en el desfile y lo ocurrido con el animal que acompañaba al Rey Baltasar. El Ayuntamiento de La Laguna ha aclarado este viernes que no hubo ningún tipo de maltrato, que en ningún momento se forzó al camello y que el animal se encuentra en perfectas condiciones.





Los camellos de los Reyes Magos en perfecto estado en @policialalaguna. La cabalgata continúa por la ciudad. pic.twitter.com/AEqqAXoDhb „ Cecopal La Laguna (@cecopallalaguna) 5 de enero de 2017



Los asistentes al evento también han confirmado que, ya enfilando la calle de La Carrera, pero volvió a reemprender la marcha sin mayores consecuencias.El Ayuntamiento lagunero asegura que ha mantenido los camellos - mientras Santa Cruz de Tenerife prescindió de ellos y utilizó carrozas para llevar a los Reyes Magos- porque es una tradición en La Laguna. Fuentes municipales explican queuniversitario, incluso con más afluencia de personas que en la multitudinaria Noche en Blanco lagunera.