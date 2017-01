Juan Pedro Rivero, elegido Defensor del Vínculo del Tribunal Diocesano

El sacerdote y rector del Seminario, Juan Pedro Rivero ha sido nombrado Defensor del Vínculo del Tribunal Diocesano. Rivero es natural de Icod de los Vinos y fue ordenado presbítero el 7 de junio de 1991 por el obispo Damián Iguacen.

En la mañana del pasado martes realizó la profesión de fe y el juramento de fidelidad de su nueva responsabilidad en presencia del obispo, vicario general y miembros de la Vicaría de Justicia. Las funciones del defensor del vínculo quedan descritas en el canon 1432 del Derecho Canónico: para las causas en que se discute la nulidad de la sagrada ordenación o la nulidad o disolución de un matrimonio, ha de nombrarse en la diócesis un defensor del vínculo, el cual, por oficio, debe proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse razonablemente contra la nulidad o disolución.

La función del defensor del vínculo es, por lo tanto, la de oponerse a la nulidad o disolución del matrimonio. Su papel procesal se debe entender como una búsqueda de la verdad objetiva.

En un comunicado, el Obispado recordó las palabras de Juan Pablo II: "El defensor del vínculo, como decía magistralmente Pío XII (ARR 2.10.44), está llamado a colaborar en la búsqueda de la verdad objetiva respecto a la nulidad o no de los matrimonios en los casos concretos. Esto no significa que le corresponda a él valorar los argumentos en pro o en contra y pronunciarse sobre el fondo de la causa; él no debe construir una defensa artificiosa, sin preocuparse si sus afirmaciones tienen un serio fundamento o no" (de discurso a la Rota Romana de 1988, n. 2).