Shakespeare visita La Laguna en busca de 'Canary Wine'

En el marco incomparable del claustro del antiguo convento de Santo Domingo tuvo lugar la premiere de To Wine Or Not To Wine, un evento organizado y producido por la DOP Islas Canarias, Canary Wine, con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, que aunó, en una noche mágica, arte, vino y gastronomía, gracias a una recreación histórica transgresora y vanguardista. En un espectáculo de aproximadamente 90 minutos de duración, las 200 personas asistentes pudieron interactuar con los actores de Jaster & Luis Creaciones e involucrarse en una historia que relata el viaje de William Shakespeare, junto a uno de sus personajes, el vividor Falstaff, a través de un enfurecido océano en medio de una tempestad, a las islas encantadas del vino en búsqueda del Canary Wine, degustando en el trayecto vinos de la DOP Islas Canarias maridados con elaboraciones del chef Santi Evangelista, en unas creaciones culinarias en las que no faltaron productos de las Islas. En 2017 se representará en diferentes teatros de todo el Archipiélago.