Unid@s se puede cree que este es el momento de enviar a CC a la oposición

Unid@s se puede considera que este es el momento de enviar a Coalición Canaria (CC) a la oposición. El portavoz de la formación, Rubens Ascanio, afirma que "nuestra propuesta sigue siendo clara, es la misma que lanzamos en mayo de 2015 y que defendemos ahora, apostar por un Gobierno progresista que sea la suma de Unid@s se puede, PSOE y Por Tenerife, 14 ediles que darían estabilidad al municipio, un pacto basado en ideas y programas y no en sillones, pactos en cascada o servilismo hacia determinados intereses provenientes de fuera de La Laguna".

Mucho se está hablando en estos días sobre las posibles sumas que sacarían a Coalición Canaria del Gobierno de Aguere, pero lo cierto es que hasta la fecha no se ha movido ficha de forma clara, transparente y realista. "Los rumores o los globos sonda para mantener los sillones en el Gobierno de Canarias, amenazando a Clavijo y Oramas con un cambio real al que tienen pánico, no nos interesan, queremos realidades y por ello mantenemos las líneas de contacto abiertas, pero dejando claro que a día de hoy, no hay una censura pactada".

Ascanio aclara que "la pelota está en el tejado de los responsables del PSOE, que deben decidir ya si apuesta por un pacto de progreso o continuar siendo la muleta de Coalición Canaria". Unid@s se puede asegura que su intención es trazar la línea del cambio, trabajar por la ciudadanía de La Laguna y posibilitar un Gobierno distinto después de más de un cuarto de siglo de poder de los nacionalistas en el municipio.

El portavoz de la formación lagunera asegura que mantener a CC es "fomentar a los que hicieron la ilegalidad de la galería de Alcampo, los que promueven un PGO pensado para la especulación, los que mantienen una red clientelar de afectos al poder con un enorme coste para el municipio, los responsables de la quiebra económica que vive el Ayuntamiento, los mismos implicados en el caso de las grúas o los que llevan años incumpliendo con los proveedores municipales y demostrando una absoluta falta de ideas". "El PSOE debe posicionarse, ser parte del cambio real o del continuismo, siendo responsables únicos de que CC siga en el poder. Y ese cambio solo es posible si lo basamos en ideas, programa y ganas de cambio, dejando a un lado el reparto de áreas o quién ostenta la alcaldía", concluye.