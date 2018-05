Trump promete ayuda a Corea del Norte si firma la paz con EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que ha impuesto "ciertas condiciones" a la celebración de su esperada cumbre con líder norcoreano, Kim Jong-un, y garantizó que si ese gobernante llega a un acuerdo con Washington, estará "seguro" en el poder y tendrá ayuda económica internacional.

"Veremos lo que ocurre (con la cumbre). Hay ciertas condiciones que queremos que se produzcan. Creo que conseguiremos esas condiciones. Y si no, no tendremos la reunión", dijo Trump en declaraciones a los periodistas al recibir en la Casa Blanca al presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Trump aseguró hoy que cree que su esperada cumbre con líder norcoreano, Kim Jong-un, podría no producirse como estaba previsto, el 12 de junio en Singapur, sino "quizá más tarde". "Puede que no salga adelante lo del 12 de junio", dijo Trump. "Veremos lo que pasa. Si no ocurre en esa fecha, quizá ocurrirá más tarde", agregó el gobernante.

Trump no aclaró si había hablado con Kim sobre el futuro de la cumbre, y se limitó a indicar que se "sabrá pronto" qué ocurre con la histórica cita.

Corea del Norte aseguró la semana pasada que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización "unilateral".

El presidente estadounidense aseguró que aún está dispuesto a reunirse con Kim, pero que "nunca se sabe" lo que puede ocurrir con ese tipo de negociaciones. Si sale adelante un acuerdo entre los dos países, Kim será "extremadamente feliz", pronosticó Trump.

El pasado jueves, Trump dio dos opciones al líder norcoreano: si llega a un acuerdo sobre desnuclearización con Estados Unidos, se garantizará su permanencia en el poder, pero si no lo hace, podría sufrir el mismo destino que el líder libio Muamar al Gadafi, que murió en 2011 tras ser derrocado con ayuda de la OTAN.

Trump insinuó que Moon podría volver a reunirse con Kim tras su histórico encuentro del pasado 27 de abril, y dijo que si las negociaciones salen adelante, "Corea del Sur, China y Japón estarán dispuestos a ayudar" para "hacer que Corea del Norte sea grande". "Ahora vemos dos Coreas. Quizá en el futuro volverán a una Corea", subrayó Trump.