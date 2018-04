Una exmodelo de Playboy ya puede hablar de su relación con Donald Trump

Karen McDougal, la exmodelo de Playboy que supuestamente tuvo una aventura con el presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo este miércoles con la compañía a la que pertenece 'The National Enquirer', America Media Inc., que le permitirá hablar libremente sobre su relación con el mandatario.

McDougal llevó el mes pasado ante los tribunales a America Media Inc., dirigida por un amigo de Trump, David J. Pecker, para invalidar un acuerdo legal de 2016 que le impedía hablar sobre su aventura con el presidente estadounidense.

La exmodelo recibió 150.000 dólares (122.000 euros) de America Media Inc. por cederles la exclusiva sobre su aventura con Trump. Esta empresa es conocida por llevar a cabo la práctica de "catch and kill" ("cazar y matar") con las historias que pueden dañar a los amigos de Pecker: contactar a los protagonistas, negociar con ellos para adquirir la exclusividad sobre su testimonio y luego no publicar nada al respecto. El principal producto informativo de American Media Inc. es la prensa rosa.

"AMI está satisfecho de haber llegado a una resolución amistosa con la señora McDougal hoy que les proporciona a ambas partes lo que querían como resultado", ha señalado la compañía a través de un comunicado.

Según el acuerdo, AMI ha informado de que tendría derecho de recibir hasta 75.000 dólares de las ganancias futuras de la venta de su historia sobre la supuesta aventura con Trump.

McDougal también aparecerá en la portada de septiembre de la revista Men's Journal, que incluirá un amplio artículo sobre ella, según la compañía.

La exmodelo aseguró en una entrevista con CNN que estaba enamorada del magnate neoyorquino y que el romance comenzó poco después de que su mujer, Melania, diera a luz a su hijo, Barron.

AMI ha afirmado que permitió a McDougal hablar sobre su relación con Trump en respuesta a "preguntas legítimas de la prensa".