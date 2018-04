EEUU, Francia y Reino Unido bombardean Siria

Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron este sábado una ofensiva conjunta contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por un ataque químico del que culpan al Gobierno sirio.



"Hace un momento, he ordenado a las Fuerzas Armadas de EEUU lanzar ataques de precisión contra objetivos asociados a las capacidades de armamento químico del dictador sirio, Bachar al Asad", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, en una comparecencia desde la Casa Blanca.



"Una operación conjunta con las fuerzas armadas de Francia y el Reino Unido está en marcha en estos momentos", dijo minutos después de las 21.00 hora local (01.00 del sábado GMT).



Washington y sus aliados europeos perpetraron tres ataques en los que destruyeron instalaciones asociadas al programa de armamento químico de Damasco a través de ataques aéreos y de misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo de los tres países.



Fue un ataque "único", según el Pentágono, para disuadir a Al Asad de utilizar armas químicas en el futuro.



El primer ataque tuvo como objetivo un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco y utilizado, según Washington, para "la investigación, desarrollo, producción y pruebas de armas químicas y biológicas".





Trump anuncia el ataque.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!