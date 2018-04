Varios heridos en un tiroteo en la sede de YouTube en California

Al menos dos personas han resultado heridas de bala por una mujer armada en la sede central de la empresa YouTube en San Bruno, California, según ha informado el diario 'Los Ángeles Times' citando fuentes policiales. La presunta autora del tiroteo está muerta, según NBC News.







#shooter at #youtube across the street pic.twitter.com/a2eIGGf496

Imágenes del tiroteo en San Bruno. Vídeo: Twitter

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.