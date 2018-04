Un fallo técnico provoca retrasos en la mitad de los vuelos de toda Europa

Un fallo técnico en uno de los sistemas de control de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, está causando perturbaciones en el tráfico aéreo y la mitad de los vuelos podría sufrir retrasos, informó esta agencia.



En un comunicado, el organismo encargado de la gestión del tráfico aéreo en el continente indicó que detectó un problema en su sistema de Gestión del Flujo Táctico Reforzado (ETFMS, en sus siglas en inglés), utilizado para regular el flujo de vuelos en Europa, lo que llevó a la reducción de la capacidad del espacio aéreo en hasta un 10 % como medida de contingencia.



"El problema con el ETFMS ha sido identificado y estamos trabajando para volver a operar con normalidad", afirmó.



Fuentes de Eurocontrol confirmaron a Efe que el sistema se encuentra en fase de "recuperación" y que se espera haber solucionado el problema "a última hora de esta tarde" local.



"Hemos tenido que pedir que se redujera el número de despegues por aeropuerto", agregaron.



Las fuentes manifestaron que carecen de información para calcular cuántos aeródromos han podido verse afectados por el fallo del sistema.



Así, distintos aeropuertos europeos han informado de posibles retrasos en los vuelos previstos para hoy.



En este sentido, el aeropuerto internacional de Bruselas avisó de que puede haber demoras y una reducción de los despegues por hora, aunque los vuelos de corta distancia no se verán afectados.



Schiphol, en Amsterdam (Holanda), advirtió en su cuenta oficial de la red social Twitter de que el fallo técnico provocará retrasos en los vuelos, aunque afirmó que el impacto será "limitado".







Update on @eurocontrol system failure: consequences for our flight schedules are limited. Some flights may experience delays. Please check https://t.co/MVupfrMBxv, our app or your airline for the most current flight information.