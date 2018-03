El derrumbe de un puente en Miami deja al menos cuatro muertos y ocho heridos

Al menos cuatro personas han muerto y otras ocho han resultado heridas este jueves a causa del derrumbe de un puente de acceso a la Universidad Internacional de Florida (FIU, según sus siglas en inglés), en Estados Unidos.



"Hemos localizado a cuatro fallecidos", ha confirmado el jefe de bomberos de Miami-Dade, Dave Downey, según ha recogido la cadena estadounidense CBS.



El puente, de 950 toneladas y que fue instalado este sábado, ha caído sobre la carretera, aplastando además varios vehículos. El jefe de Policía de Miami-Dade, Juan Pérez, ha confirmado que al menos ocho personas han sido trasladadas al hospital y que ocho vehículos continúan atrapados debajo del puente.



"Sabemos que hay ocho vehículos que se puede ver que están debajo", ha afirmado el comisionado del condado de Miami-Dade, Joe Martínez. "En realidad, nadie puede decir si en los vehículos iba solo un conductor o iban el conductor y cuatro pasajeros", ha añadido.







Continuing to monitor the heartbreaking bridge collapse at FIU - so tragic. Many brave First Responders rushed in to save lives. Thank you for your courage. Praying this evening for all who are affected.