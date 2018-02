Emma, superviviente del tiroteo en Florida: "30 millones, ¿eso valen para usted las víctimas?"

Alumnos supervivientes del tiroteo en la escuela de Parkland (Florida, EEUU) reclamaron el sábado al presidente estadounidense sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA), en una sentida manifestación en Florida donde le gritaron "qué vergüenza".



"A cada político que recibe donaciones de la NRA: ¡qué vergüenza!", dijo la joven Emma González en un emotivo acto en Fort Lauderdale, tras fustigar a Donald Trump por las millonarias contribuciones que recibió de la citada asociación durante su campaña presidencial de 2016.



"Qué vergüenza, qué vergüenza", replicó el público presente en ese acto contra las armas.



Nikolas Cruz, de 19 años, había sido expulsado el año pasado del colegio Marjory Stoneman Douglas, ubicado en la cercana ciudad de Parkland. El miércoles fue arrestado después de abrir fuego con un fusil semiautomático durante horas de clase en ese centro educativo provocando la muerte de 17 personas, la mayoría adolescentes.



"Si el presidente me dice que fue una terrible tragedia (...) y que no puede hacer nada, yo felizmente le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle", dijo González, una joven de 18 años con el pelo rapado.



"No importa porque ahora lo sabemos, 30 millones de dólares", indicó la joven con enojo. "¿Eso es lo que valen estas personas para usted señor Trump?", lanzó la joven antes varias decenas de personas reunidas para reclamar un control más severo de la venta de armas.





¿Cuánto recibe Trump de la Asociación del Rifle?: el indignado discurso de Emma Gonzalez. pic.twitter.com/nHi82vytfp „ Univision Noticias (@UniNoticias) 18 de febrero de 2018

El discurso contra las armas de la alumna Emma González. Vídeo: Twitter/UniNoticias

Signos de alarma

Un exalumno mata a 17 personas en un instituto de Florida. Vídeo: EP/Foto: AFP

Seguridad escolar, una prioridad

"El poder estar autorizado para comprar armas automáticas no es una cuestión política,", afirmó la estudiante más tarde a la AFP.El poderoso mensaje de la joven inmediatamente se hizo viral y 'trending topic' con su nombre en Twitter.no mencionó el problema de las armas en el discurso solemne que ofreció después del tiroteo, en el que insistió sobre el, sin decir nada sobre el derecho a tener una arma previsto en la segunda enmienda de la Constitución.Emma González también atacó a los legisladores estadounidenses que son "financiados por la NRA y que nos dicen que nada podría haber impedido eso (...) o que las leyes de armas más estrictas no reducen la violencia que generan las armas".La joven, que cursa el último año en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, se encontraba escondida en el anfiteatro cuando CruzEl tiroteo, uno de los más mortíferos en los últimos 30 años, revivió el recurrente debate sobre la venta libre de armas que defienden con fuerza los responsables de la NRA y hasta la Corte Suprema.El joven, que había sido atendido por, pudo beneficiarse de la amplia laxitud de la legislación de Florida para adquirir el año pasado de manera legal su arma. A su edad, muchos estadounidenses no pueden ni comprar una cerveza o unos cigarros.Hubo varias señales de advertencia sobre los riesgos que representaba Nikolas Cruz. Una investigación social realizada reveló en septiembre de 2016 que Cruz deseaba comprar un arma de fuego."El señor Cruz tiene cortes recientes en los dos brazos.. Ignoramos po rqué quiere comprar un arma", señala un reporte de los servicios de protección a la infancia citado por el diario Sun Sentinel, de Florida.Aunque estos hechos indicaban "ciertas implicaciones" para su seguridad, los servicios de protección infantil concluyeron que el joveny en un instituto especializado en salud mental.Nikolas Cruz fue atendido "porque fue designado como un adulto vulnerable debido a trastornos mentales", según el periódico.Trump habló el sábado por teléfono para expresar sus condolencias y su apoyo al alcalde de Parkland, así como al comisionado del condado y al director delAdemás tomó el sábado por la noche una postura política en Twitter al preguntar: "por qué los demócratas no aprobaron una legislación de control de armas cuando tenían tanto la Cámara de Representantes como el Senado durante la administración de. Porque no quisieron, ¡y ahora sólo hablan!".Trump se opone incondicionalmente a imponersobre la tenencia de armas, pero el vicepresidentedijo en un evento en Dallas que el mandatario haría de la seguridad en la escuela "una alta prioridad" cuando se reúna en los próximos días con gobernadores.