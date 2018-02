Dos muertos tras chocar dos trenes en Carolina del Sur

Al menos dos personas han muerto y más de 50 han resultado heridas en un choque de un tren de pasajeros y otro de mercancías en Cayce, en Carolina del Sur, según ha informado el Departamento del Sheriff del condado de Lexington.



