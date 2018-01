El número de fugados de una cárcel de Berlín sube a nueve

Nueve presos se han fugado de la cárcel Ploetzensee de Berlín entre los días de Navidad y Año Nuevo, según un nuevo balance revelado este martes por el senador berlinés responsable de cuestiones de Justicia, Dirk Behrendt, que ha confirmado que siete de estos reos siguen en paradero desconocido.

El jueves, cuatro presos escaparon tras romper varias columnas y deslizarse por debajo de una verja, en una fuga captada por las cámaras de seguridad y que ha derivado en críticas a la seguridad de la cárcel al no activarse las alertas. Uno de los prófugos se ha entregado este martes y ha sido trasladado a una instalación con mayores medidas de vigilancia, según ha asegurado Behrendt en Twitter.

El viernes, las autoridades anunciaron que un recluso que se encontraba de permiso no había regresado al penal, mientras que otros dos escaparon este lunes a través de una ventana en una celda contigua. Uno de los últimos fugados regresó a la cárcel horas después.

El balance se ha actualizado este martes con otras dos fugas el sábado y el domingo. Behrendt ha reconocido que no fueron huidas "clásicas", aunque no está claro si se trata de internos que no regresaron de algún permiso o si abandonaron de forma irregular las instalaciones.

Las medidas de seguridad en Ploetzensee son más laxas que en otras cárceles, ya que se permite a los presos abandonar las instalaciones durante el día para trabajar.