Trump se "esfuerza mucho" para ser "amigo" de Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que intenta "ser amigo" del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y que tal vez ocurra algún día.



Trump también ha señalado que no entiende la razón por la que Kim le ha insultado llamándole "viejo" cuando él nunca llamaría al norcoreano "bajo y gordo".



"¿Por qué Kim Jong Un me insulta llamándome 'viejo' cuando nunca le llamaría 'bajo y gordo'? Me esfuerzo mucho para ser su amigo y tal vez algún día pase", ha publicado el mandatario estadounidense en Twitter.







Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!