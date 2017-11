Un exasesor de Trump se reunió con cargos rusos

Carter Page, el exasesor de política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su campaña electoral se reunió con funcionarios del Gobierno ruso en 2016, según ha informado el diario 'The New York Times', citando el testimonio que dio esta semana a un comité del Congreso de Estados Unidos.

En numerosas entrevistas a diferentes medios en los últimos meses, Page ha negado haberse reunido con funcionarios del Gobierno ruso durante un viaje a Moscú que realizó en julio de 2016 o ha señalado que se reunió "en su mayoría con académicos", según ha asegurado el diario.

Page envió un correo electrónico a por lo menos un asistente de la campaña de Trump describiendo sus ideas después de mantener conversaciones con funcionarios rusos, según ha informado 'The New York Times', citando a una persona familiarizada con el mensaje.

El diario ha asegurado que el correo electrónico fue leído en voz alta durante el testimonio a puertas cerradas a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que está investigando la posible injerencia rusa en la campaña de Trump.

El Gobierno ruso asegura que no interfirió en las elecciones estadounidenses y Trump ha negado cualquier colusión. Por su parte, Page restó importancia a las reuniones en Moscú durante una entrevista con 'The New York Times' este viernes.

"Recibí un breve saludo de un par de personas. Eso es todo", señaló el exasesor de Trump. Page aseguró que una de las personas que conoció era una "persona mayor", pero no confirmó la identidad de la persona.

El consejero especial Robert Mueller, que ha alineado a un gran jurado en su investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, acusó al exgerente de campaña de Trump Paul Manafort y a otro ayudante, Rick Gates, por lavado de dinero este lunes.

Las acusaciones se anunciaron el mismo día en el que otro asesor del mandatario estadounidense, George Papadopoulos, se declaró culpable a principios de octubre de haber mentido al FBI.