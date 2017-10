Trump, a la viuda de un soldado: "Sabía a qué se exponía cuando se alistó"

La madre de uno de los soldados estadounidenses muertos el 5 de octubre en una emboscada perpetrada por un grupo yihadista en el oeste de Níger ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "faltó al respeto" a su hijo durante su llamada para expresar sus condolencias.



"El presidente Trump faltó al respeto a mi hijo y mi hija, y también a mi marido y a mí", ha dicho Cowanda Jones-Johnson al diario 'The Washington Post', quien ha asegurado que estaba presente cuando el mandatario telefoneó a la viuda de David T. Johnson, Myeshia Johnson.



Las declaraciones de la madre del soldado llegan después de que la congresista demócrata Frederica S. Wilson asegurara que Trump había sido irrespetuoso durante la llamada, que habría escuchado.



Wilson afirmó el martes que se encontraba junto a la familia Johnson en el momento de la llamada. "Estaba llorando todo el tiempo (Myeshia), y cuando colgó me dijo 'Ni siquiera recordaba su nombre'", dijo.



Asimismo, aseguró que Trump "parecía estar de broma". "Dijo: 'Sabía a qué se exponía cuando se alistó, pero imagino que duele de todos modos'".



"Parece que esto es lo que pasa, que cualquiera que se alista firma para morir. Así es como lo interpretamos. Fue horrible, insensible, de locos e innecesario. Estaba lívida", remachó Wilson.



El mandatario ha cargado este mismo miércoles contra Wilson a través de la red social Twitter, asegurando además que tenía "pruebas" de que la conversación no fue como describió" la senadora demócrata.



Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha indicado que la conversación no fue grabada, si bien ha señalado que varios miembros del personal de la Presidencia se encontraban en la sala. Así, ha recalcado que la conversación fue "totalmente respetuosa".



Posteriormente, ha vuelto a comparecer ante los medios para decir que "no dijo lo que la congresista dice". "Tuve una conversación muy agradable con esta mujer. La viuda parece una persona adorable. No dije lo que dice la congresista, y la mayoría de la gente no está muy sorprendida por ello", ha agregado.



Sin embargo, Wilson ha manifestado a través de Twitter que "mantiene su versión de la conversación", señalando que "no fue la única que escuchó y quedó consternada por sus insensibles declaraciones".







En sus declaraciones a 'The Washington Post', Jones-Johnson no ha querido entrar en detalles sobre la conversación, si bien tras ser preguntada si la versión de Wilson era exacta ha dicho: 'Sí'.

La Casa Blanca no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Jones-Johnson, explicando que "las conversaciones del presidente con las familias de los héroes estadounidenses que hicieron el máximo sacrificio son privadas".

Las llamadas de Trump a los soldados muertos en la emboscada llevan siendo motivo de polémica en el país desde hace días, después de que el mandatario afirmara el lunes que su predecesor, Barack Obama, y otros mandatarios no las realizaban, lo que fue desmentido por antiguos miembros de su Administración.

"Si se mira al presidente Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hacían llamadas (de condolencias). Muchos de ellos no hacían llamadas", dijo.

Johnson, de 25 años, fue hallado muerto dos días después del ataque --en el que fue dado por desaparecido--. La frontera entre Níger y Malí ha sido escenario de varios ataques por parte de milicias yihadistas en los últimos meses.