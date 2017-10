Descubre que está embarazada cuatro horas antes de dar a luz

Son varios ya los casos similares a este, en el que una mujer da a luz a un bebé asegurando que no sabía que estaba embarazada. En esta ocasión se trata de Connie Whitton, una joven teleoperadora de 19 años, que dio a luz a una niña cuatro horas después de que los médicos le confirmaran que estaba embarazada. Connie había estado publicando fotos de sí misma explicando que había engordado de una forma inexplicable ya que seguía haciendo ejercicio, según informa The Sun.

Tan solo cuando comenzó a sufrir un dolor de espalda constante acudió a que le hicieran un escáner. Fue entonces cuando se enteró de que estaba embarazada. Cuatro horas después, Connie daba a luz a su hijo Seth.

"No tenía ni idea de que estaba embarazada. No tuve síntomas, ni barriga, ni náuseas mañaneras. La gente me pregunta si no le sentí moviéndose en el último periodo pero, no, honestamente no le sentí".

La joven bebió y fue al gimnasio durante su embarazo, relata que experimentó "mucho dolor". Su madre la descubrió llorando de dolor y le insistió para que fuera al hospital. Cuando un médico le hizo un escáner para comprobar si tenía una infección en la vejiga, Connie se quedó atónita cuando descubrieron un latido.

"Estaba en shock y pensé que quizá estaba en las primeras fases, pero el médico descubrió que estaba a punto de dar a luz", apunta.

La nueva mamá y su pareja, Liam, también de 19 años, querían formar una familia y habían elegido el nombre de Seth si era un niño. Connie ha descrito su bebé como "lo mejor que me ha pasado".