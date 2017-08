La Asamblea Nacional se constituye hoy con movilizaciones de opositores y chavistas

La apertura de la Asamblea Nacional Constituyente tendrá lugar hoy. Así lo aseguró ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien justificó esta decisión porque hay 35 diputados que están a la espera de que la autoridad electoral les confirme su escaño. "Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea se haga en vez del jueves, en paz y con tranquilidad el viernes, a las 11:00 horas para permitir la proclamación de 35 constituyentes que deben proclamar entre hoy y mañana el Consejo Nacional Electoral y despejar las amenazas porque nosotros queremos que todo sea en paz", aseguró el mandatario venezolano, durante un discurso en el Poliedro de Caracas. Maduro subrayó que la nueva Asamblea Constituyente es un "órgano plenipotenciario" y que no hay "nadie" que esté "por encima". Su mensaje llega después de que la Unión Europea haya anunciado que no reconocerá a este órgano y que sus embajadores no acudirán a su inauguración.

Ante este anuncio, la oposición venezolana aplazó para hoy la movilización ciudadana que había convocado ayer a las 12:00 horas contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que se eligió el domingo entre fuertes protestas y amplio rechazo internacional. Esta movilización nace con el objetivo de "defender la constitución del fraude", indicó la alianza que agrupa a los partidos opositores, la Mesa de la Unidad Democrática, en su cuenta de Twitter. A pesar de esta movilización, todo parece indicar que los 545 integrantes de la Constituyente tomarán posesión hoy en la misma sede del poder legislativo en la que opera el Parlamento, de mayoría opositora, que no reconoce a esta asamblea impulsada por el oficialismo para reordenar el Estado y fortalecer de esta forma la revolución chavista.

Asimismo, la Guardia Nacional Bolivariana tomó en la tarde de ayer el control del Salón Elíptico -parte del Palacio Legislativo Federal donde opera el Parlamento- para empezar a trabajar en la seguridad de la ceremonia de instalación de la Constituyente. La esposa de Maduro y miembro de la Constituyente, la Primera combatiente Cilia Flores, y otras figuras del oficialismo pidieron al "pueblo" que acompañe a los integrantes de esta asamblea a su toma de posesión al Palacio. De este modo, se prevé que coincidan las movilizaciones del chavismo gobernante y de la oposición.

La oposición venezolana y amplios sectores sociales rechazan la Constituyente por no haber sido sometida a un referendo previo de aprobación, y ven como un intento de "consolidar la dictadura" este proyecto activado por el presidente para cambiar la Carta Magna. Sin embargo, Maduro y otros dirigentes del oficialismo adelantaron ayer que la Constituyente trabajará para eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados e intervendrá y tomará el control de la Fiscalía. Maduro anunció, además, medidas severas contra las "mentiras" de las televisiones privadas y prometió la instauración a través de la Constituyente de una "comisión de la verdad" que haga pagar a los líderes opositores por la violencia en que han desembocado algunas de la marchas que han convocado.

Países como Estados Unidos, España, Colombia, México o la Unión Europea (UE) no reconocerán esa asamblea, y la Unión Europea podría seguir los pasos de Washington (EEUU) y castigar a la cúpula chavista con sanciones individuales por llevarla adelante. Otros estados como China, Rusia, Cuba, Bolivia o Nicaragua, sin embargo, han reconocido la asamblea elegida el domingo entre candidatos íntegramente oficialistas y denuncias de fraude en la cifra de participación. Asimismo, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no será convocado a la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales de Cartagena de Indias (Colombia) que se celebrará en octubre. "Un órgano electoral que ha demostrado estar al servicio de un régimen dictatorial no puede ser invitado a sentarse en la mesa de la democracia hemisférica", indicó Almagro, quien agregó que "la parcialidad que ha caracterizado al CNE de Venezuela ha dañado las posibilidades de una salida democrática a la crisis. Lejos de ser un garante, ha manipulado resultados y vulnerado los derechos políticos de los venezolanos", agregó.

Maduro anunció, además, la designación del ex vicepresidente del país, Jorge Arreaza, como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela. Arreza sustituye al ahora ex canciller de la República Samuel Moncada, que ocupaba el cargo desde junio. Moncada había accedido al puesto tras la salida de Delcy Rodríguez, que había encabezado la cartera de Exteriores desde diciembre de 2014 y que abandonó el cargo para participar en la Asamblea Constituyente convocada por el presidente venezolano.

Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció la apertura de una investigación sobre las elecciones a la Asamblea Constituyente después de que Smartmatic, la empresa encargada del sistema de voto electrónico en Venezuela, denunciara que los resultados de las elecciones son fraudulentos. "He designado dos fiscales para investigar a cuatro rectoras de la Comisión Nacional Electoral por este hecho tan escandaloso. Pedimos que se haga una auditoría con expertos nacionales e internacionales", aserveró.

La fiscal afirmó que, de haberse producido un fraude en los comicios, la situación sería muy grave: "Es probable que ni siquiera hayan participado el 15% de los electores", indicó. La funcionaria señaló que lo que la motivó a ser crítica con el Gobierno fue el secuestro de su hija y de su nieto. Ortega manifestó que ambos permanecieron secuestrados durante tres días.