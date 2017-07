Trump no ve a EEUU preparado para la reforma migratoria

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que le gustaría aprobar una reforma migratoria pero consideró que el país no está preparado aún para ello.

"Entiendo muy bien la situación. Lo que me gustaría hacer es un plan integral de inmigración. Pero nuestro país y las fuerzas políticas aún no están listas" para ello, explicó Trump en unas declaraciones este miércoles a bordo del Air Force One, cuya difusión autorizó hoy la Casa Blanca.

Las declaraciones de Trump suponen un cambio de postura, pues poco después de llegar al poder, el 20 de enero pasado, defendió que era "el momento" de impulsar una reforma migratoria para arreglar el sistema de inmigración del país, en el que se calcula que residen 11 millones de indocumentados.

Desde entonces, Trump no ha hecho ningún esfuerzo concreto para llevar a cabo esa reforma y, además, ha ordenado a las fuerzas de seguridad que apliquen las leyes migratorias de manera estricta.

"Es una decisión que tomaré y es una decisión que es muy difícil. Realmente entiendo la situación ahora. Entiendo la situación muy bien", manifestó el magnate, que desde la campaña electoral ha dedicado declaraciones duras a los inmigrantes.

"Hay dos caras de una historia -añadió-, siempre es difícil".

Sin embargo, Trump no se pronunció al ser preguntado por el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado por el expresidente Barack Obama y que ha evitado la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños y son conocidos como "dreamers" (soñadores).



No es necesario un muro para toda la frontera con México



El presidente de EE.UU., Donald Trump, cree que no es necesario un muro que cubra toda la frontera con México, sino que bastará con erigir una barrera física en "entre 700 a 900 millas" (1.226 a 1.448 kilómetros) de las más de 2.000 millas (3.218 kilómetros) que separan a ambos países.

"Es una frontera de 2.000 millas, pero no es necesario tener 2.000 millas de muro, porque tenemos muchas barreras naturales", dijo Trump en unas declaraciones a la prensa este miércoles en el Air Force One y cuya difusión autorizó hoy la Casa Blanca.

"Hay montañas, hay algunos ríos que son violentos y crueles. Hay áreas que están tan lejos que realmente no hay gente que cruce. Así que no hace falta eso, pero sí harán falta entre 700 y 900 millas", añadió el mandatario.

Trump también aseguró que "no bromeaba" cuando, a finales de junio, propuso que el muro esté cubierto de paneles solares para rebajar la factura que, según él, debería pagar México para sufragar los costes de construcción de la barrera física, algo a lo que el Gobierno mexicano se niega.

"Hay una posibilidad de que podamos construir un muro solar. Tenemos compañías importantes que lo están estudiando. No hay ningún lugar mejor para la energía solar que la frontera con México, la frontera sur. Y hay una muy buena posibilidad de que podamos hacer un muro solar, que además luciría bien", afirmó Trump.

El mandatario aseguró que también será necesario dotar al muro de "transparencia", para que "se pueda ver a través de él", por lo que "podría ser un muro de acero con rendijas".

"Les daré un ejemplo: por horrible que suene, cuando tiran grandes sacos de drogas y hay gente en el otro lado del muro, no los ves, y te pueden dar en la cabeza con 27 kilogramos (60 libras). (Tu vida) se habría acabado. Así que por muy loco que suene, necesitamos transparencia en ese muro", agregó.

Trump dijo que ya hay "diseños increíbles" que se barajan para erigir la barrera física, y agregó que, en cierto sentido, ya se ha empezado a construir porque "se está reparando parte" de la verja que ya existe en parte de la frontera sur.

"Así que, en verdad, ya hemos comenzado con el muro", aseveró el presidente, quien habló con la prensa "off the record", pero después pidió que sus declaraciones pudieran utilizarse, por lo que fueron difundidas por la Casa Blanca hoy.