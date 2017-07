El hijo de Trump aceptó "encantado" ayuda de Rusia contra Hillary Clinton

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., ha hecho pública la cadena de correos electrónicos que intercambio con el organizador del polémico encuentro con una abogada rusa y en el que queda de manifiesto que el cebo fue "información sensible" sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton. "Me encanta", respondió Donald Trump Jr. ante el ofrecimiento.



"Con el objetivo de ser totalmente transparente, voy a publicar toda la cadena de emails con (el consultor) Rob Goldstone sobre la reunion del 9 de junio de 2016", ha publicado el hijo del mandatario en su cuenta de Twitter, junto a cuatro páginas de mensajes. "Para ponerlo en contexto, esto tuvo lugar antes de que la actual fiebre rusa estuviese en voga", ha apostillado.





Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ