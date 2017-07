Declarado un gran incendio en un mercado de Londres

Los bomberos están extinguiendo un incendio en el distrito de Camden Town, al noroeste de la capital del Reino Unido. El fuego no ha provocado heridos.



Los bomberos de Londres han declarado en su cuenta de Twitter que cerca de 60 especialistas y ocho camiones se dirigen al mercado Camden Lock Market.



"La primera, segunda y tercera planta, más el tejado, de un edificio dentro del mercado se incendiaron", señaló la LFB en su cuenta de la red social Twitter.



El Servicio de Ambulancias de Londres (LAS, por sus siglas en inglés), indicó que envió un equipo de apoyo que no tuvo que atender a ninguna persona.



Según la LFB, el fuego está ya bajo control pero hay problemas de tráfico en la zona al cerrarse algunas calles cercanas al mercado.



En 2008 también se declaró un incendio en Camden, que provocó numerosos daños materiales e impidió que mucha gente con puestos en el mercado pudieran trabajar durante meses.





