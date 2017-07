EEUU confirma que el misil lanzado por Corea del Norte podría alcanzar Alaska

Estados Unidos confirmó este martes que el misil lanzado este lunes por Corea del Norte fue un misil balístico intercontinental, según informaron hoy fuentes del Comando Pacífico de las Fuerzas Armadas a la cadena Fox News.



El misil balístico voló más tiempo que cualquier prueba de misiles norcoreanos llevada a cabo hasta la fecha, un total de 37 minutos, lo que implica que el régimen de Kim Jong-un podría tener la capacidad de atacar a Alaska.



Es la primera vez que Pyongyang logra lanzar un misil de estas características de manera exitosa, mientras el Pentágono sigue investigando el lanzamiento para dar un análisis más detallado del ensayo, el undécimo en lo que va de año y el primero desde el pasado 8 de junio, el cual llegó a volar por hasta 30 minutos.



Según varios medios estadounidenses, miembros de la Administración de Donald Trump han convocado una reunión hoy para abordar el asunto, aunque el mandatario se encuentra descansando en su club de golf de Virginia por las festividades del 4 de julio, Día de la Independencia del país.



"¿No tiene este tipo nada mejor que hacer con su vida? Difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a aguantar mucho más. Quizá China haga un movimiento de peso en Corea del Norte y ponga fin a este sinsentido para siempre", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter poco después de conocerse el lanzamiento en alusión a Kim Jong-un.





