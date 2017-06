Mata a su novio de un disparo para un vídeo viral

Una mujer estadounidense de 19 años enfrenta un cargo de homicidio después de dispararle fatalmente a su novio en un truco para una página de plataforma de vídeos digital que salió mal.



Monalisa Pérez le disparó el lunes al aspirante a estrella Pedro Ruiz, de 22 años, después de que él la convenciera de hacerlo con una poderosa pistola, a unos 30 centímetros de distancia, mientras llevaba una enciclopedia frente a su pecho, consignaron en documentos judiciales autoridades del estado de Minnesota.



Ruiz había mostrado otro libro, con un agujero de bala en un lado y sin agujero de salida, como evidencia de que la enciclopedia detendría la bala, dijo la Policía.





Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever???? HIS idea not MINE??