Muere en un accidente de coche mientras practicaba sexo

Un irlandés ha muerto en un terrible accidente de coche en Tailandia, informa Daily Mail. Los hechos tuvieron lugar mientras mantenía sexo con una chica en la parte de atrás del coche, el conductor, que iba con exceso de velocidad, se distrajo, perdió el control y se estrellaron contra un poste de hormigón.

"Creemos que el hombre estaba teniendo sexo en el coche. Había tres tailandeses y un extranjero. Dos de los tailandeses eran mujeres. Estaban heridos y el conductor inconsciente, pero solo murió el hombre", explica un portavoz. Por el momento se desconoce la causa del accidente. No obstante, hallaron al ahora fallecido y a una de las pasajeras desnudos, lo que les conduce a pensar que mantenían relaciones sexuales. "No sabemos cómo chocaron. Aún no lo hemos investigado", confirma.

Según informa Daily Mail, el irlandés había sido profesor de un colegio en una pequeña ciudad de Tailandia. La compañía para la que trabajaba ha publicado un comunicado expresando su dolor hacia la pérdida de "uno de sus más queridos profesores".