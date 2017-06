El terrorista de Bruselas llevaba una bomba mayor

El ministro de Interior belga, Jan Jambon, ha confirmado que el presunto terrorista abatido el martes por la noche en la estación Central de Bruselas ha sido identificado y que llevaba consigo otra carga explosiva mayor, que no llegó a detonar.



"Está claro que la gran explosión no tuvo lugar"" ha respondido el ministro en una entrevista en la cadena pública RTBF, antes de advertir que no ofrecerá más detalles para no perjudicar la investigación en marcha.



Además, han querido confirmar que hoy que el terrorista es un marroquí de 36 años vecino del barrio bruselense de Molenbeek. El portavoz del Ministerio público, Eric Van der Sypt, confirmó también en rueda de prensa que la maleta que detonó el atacante llevaba "clavos y pequeñas botellas de gas", pero que no portaba ni armas de fuego ni cuchillos, ni tampoco un cinturón con explosivos, como apuntaron medios locales en un primer momento.



El ataque se produjo en torno a las 20.45 horas en la planta intermedia que comunica el hall principal de la estación con los andenes, cuando se registró una pequeña explosión.



Según la versión ofrecida por la Fiscalía federal la misma noche, un hombre detonó una maleta que llevaba consigo y fue "neutralizado" por una patrulla de militares en el lugar.



En torno a la medianoche se confirmó la muerte del presunto terrorista, que no ha sido evacuado de la estación hasta casi las 07:00 horas de este miércoles.





La operación policial activada tras el intento de atentado en Bruselas sigue en marcha y se han realizado varias redadas, una información que Jambon ha confirmado con precaución, a la espera de que la Fiscalía federal informe en detalle del caso en una rueda de prensa anunciada a las 11:30 horas. "Está claro que, cuando se investiga y se sabe la identidad del terrorista, uno de los elementos son las redadas", ha explicado a la cadena RTBF. A pesar de la cautela con la que el titular de Interior se ha expresado en declaraciones a varios medios, sí ha recalcado que la patrulla militar que abatió con disparos al sospechoso actuó correctamente. A la pregunta de si se ha evitado lo peor, Jambon ha sido tajante: "Sí, puedo decirlo así, sabiendo el explosivo que llevaba el terrorista". El Cuerpo de Coordinación de Evaluación del Riesgo (OCAM, por sus siglas en francés) ha informado de que se mantiene el nivel de alerta 3 (de un máximo de 4), porque "no hay indicios de otros incidentes". El Gobierno ha activado el Centro de Crisis para supervisar la situación. Jambon ha defendido que no haya cambios en el nivel de alerta porque la situación actual ya contempla un riesgo elevado en lugares como estaciones, centros comerciales o lugares de ocio. "Ese riesgo ya estaba en nuestras evaluaciones y las medidas están tomadas para evitar ese tipo de ataques. Y ayer se vio que funciona", ha zanjado el ministro.