May pide disculpas a los afectados por el incendio de Londres

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, pidió hoy disculpas por los fallos en la atención a los afectados por el incendio de una torre residencial de Londres la semana pasada, en el que al menos 79 personas murieron o están desaparecidas.

Durante el debate en la Cámara de los Comunes sobre su programa para los próximos dos años, la primera ministra admitió que el apoyo que recibieron las familias que vivían en la torre Grenfell, muchas de ellas en pisos de protección oficial, "no fue lo suficientemente bueno".

La jefa de Gobierno señaló que algunas de las personas que se quedaron sin hogar y sin pertenencias a raíz del fuego no recibieron la información adecuada sobre qué ayudas estaban disponibles para ellos. "Como primera ministra, pido disculpas por ese fallo", dijo May, que describió la falta de apoyo a los afectados como "un error del Estado, a nivel local y nacional, a la hora de ayudar a la gente que más lo necesitaba".

May, que ha recibido críticas por parte de la oposición y de las familias afectadas por su papel en la gestión de la crisis, afirmó que ha "asumido la responsabilidad de hacer lo posible para arreglar las cosas".

Poco antes de que comenzara el debate en el Parlamento, el ministro para las Comunidades, Sajid Javid, anunció que las familias que se han quedado sin una vivienda tras el incendio serán reubicadas en 68 apartamentos de uno y dos dormitorios en un bloque de viviendas de lujo cercano a la torre Grenfell. El inmueble siniestrado está ubicado en el distrito de Kensington y Chelsea, una zona acomodada en el oeste de Londres.

Las nuevas propiedades que ha adquirido el Ejecutivo para realojar a los afectados forman parte de lo que se considera "vivienda social de nueva construcción", en un área en la que los precios de los pisos oscilan entre el 1,5 millón de libras hasta los 8,5 millones de libras (entre 1,3 y 9,6 millones de euros).

En coincidencia con la lectura en el Parlamento del programa de Gobierno de May, cientos de personas protestaron por el incendio y pidieron "justicia" para las víctimas en una marcha de más de siete kilómetros desde el oeste de Londres hasta el palacio de Westminster, en el centro de la capital británica.

Al inicio de la protesta, antiguos residentes de la torre pidieron a los manifestantes que evitaran acciones violentas durante la marcha.

"Quiero daros un mensaje sencillo: por favor, a todos aquellos que protestan, no necesitamos violencia en esta comunidad, no queremos eso en nuestro nombre. Por favor, no deshonréis a los afectados recurriendo a la violencia", dijo Mahad Egal, uno de los residentes de la cuarta planta de la torre Grenfell.

Al paso de la marcha por delante de Downing Street, donde se ubica la residencia oficial de la primera ministra, la policía detuvo a un hombre y se vivieron escenas de tensión cuando los manifestantes gritaron consignas contra el Gobierno.