El Estado Islámico destruye la mezquita Al Nuri de Mosul, donde se proclamó el 'califato'

El grupo terrorista Estado Islámico ha destruido la emblemática mezquita Al Nuri de Mosul, situada en la Ciudad Vieja y de especial carga simbólica porque desde este templo el líder de la organización, Abu Bakr al Baghdadi, proclamó la creación de un 'califato' en junio de 2014.



El Ejército iraquí ha confirmado este miércoles en un comunicado la destrucción de la mezquita y de su minarete, en plena ofensiva de las fuerzas del Gobierno para tratar de recuperar el control del último gran bastión que le queda a Estado Islámico en el país árabe.





RT nieuwsblog: ISIS blows up the Great Mosque of al Nuri in #Mosul. Where al-Baghdadi declared the caliphate. pic.twitter.com/ZRpzoMeCcl — Kurd Merd (@MerdKurd) 21 de junio de 2017

Tesoro histórico

La mezquita Al Nuri de Mosul en 2014. Foto: EFE

"Los terroristas de Estado Islámico han cometido otro crimen histórico y han volado la mezquita Al Nuri y el minarete de Al Hadba", han anunciado el Ejército iraquí en un comunicado. El general Yahya Rasoul ha explicado a la cadena kurda Rudaw que los terroristas-"a menos de 50 metros"- por las tropas gubernamentales.Rasoul ha considerado que la destrucción del templo religioso esy de que su derrota está cerca. "Pronto controlaremos la Ciudad Vieja de Mosul", ha afirmado. "No pararemos hasta conseguirlo", ha recalcado.La agencia de noticias Amaq, vinculada a la organización terrorista, ha emitido un comunicado en el que achaca la destrucción de Al Nuri a un, pero la coalición internacional ha respondido con otra nota en la que asegura que este "crimen contra el pueblo iraquí" es obra de los milicianos de negro."La responsabilidad de esta devastación recae solamente sobre Estado Islámico", ha dicho el general estadounidense,, comandante de la coalición internacional, considerando que este hecho "es un ejemplo más de por qué esta brutal organización debe ser aniquilada".Además, Martin ha aprovechado para aclarar que "la batalla para la liberación de Mosul todavía no ha concluido". "Seguimos centrados en apoyar a nuestros socios de las Fuerzas Armadas de Irak con este objetivo en mente", ha señalado el militar norteamericano.Las fuerzas gubernamentales iraquíes, apoyadas por Estados Unidos, habían anunciado este miércoles el inicio de una ofensiva hacia la mezquita, después de lograr cercar a los milicianos de Al Baghdadi en la Ciudad Vieja tras los avances militares de los últimos días.La batalla por esta parte del oeste de Mosul se ha convertido en una de las que más bajas ha dejado en los ocho meses de ofensiva para la reconquista dedonde los yihadistas apenas controlan un puñado de barrios tras ocho meses de ofensiva.Las autoridades calculan queen el interior de la ciudad, por lo que podrían ser utilizadas como escudos humanos por el Estado Islámico.La mezquita recibe el nombre de Nurudin al Zanki, un noble que luchó en las primeras cruzadas en el territorio que actualmente ocupan Turquía, Siria e Irak, y fue construida entre 1172 y 1173, poco antes de su muerte, para albergar una escuela coránica.Cuando el conocido viajero medieval Ibn Battuta visitó la mezquita dos siglos después el minarete ya estaba construido. Nabeel Nouridin, arqueólogo especializado en la región de Nínive, afirma que no fue renovado hasta 1970, lo que lo hacía muy vulnerable a cualquier explosión.