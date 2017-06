Identificado un británico de 47 años como el autor del ataque junto a la mezquita en Londres

El sospechoso de haber atropellado la pasada madrugada a los fieles que se congregaban ante la mezquita londinense de Finsbury Park ha sido identificado como Darren Osborne, de 47 años, procedente de la zona de Cardiff, en Gales, según adelantó la cadena pública BBC.

El hombre arrolló con una furgoneta a un grupo que estaba en la acera, frente al centro religioso, un ataque terrorista en el que una persona murió y diez resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

El sospechoso, padre de cuatro hijos, fue retenido por diversas personas que se encontraban en la zona y arrestado poco después por la policía, que le acusa de delitos relacionados con la comisión, preparación o instigación de actos terroristas.

Las fuerzas de seguridad han registrado una vivienda cerca de Cardiff y han confirmado la detención de un hombre de 47 años en relación con el ataque, al tiempo que han pedido la colaboración de testigos que puedan aportar nueva información relevante sobre el suceso.

Vecinos de Pentwyn, en el noreste de la capital galesa, se mostraron sorprendidos al reconocer a Osborne, que no estaba fichado por la Policía, en las imágenes del hombre arrestado en Londres.

"Le conozco. He vivido aquí cinco años y él ya estaba aquí cuando llegué. Si yo hubiera necesitado algo, él me habría ayudado. No puedo creer que hiciera eso. Soy musulmán", afirmó Saleem Naema, un taxista de 50 años.

Iba a "matar a todos los musulmanes"



Algunas de las personas que se encontraban en el lugar describieron cómo el agresor gritó que iba a "matar a todos los musulmanes" antes de ser reducido en el suelo.

Mohammed Mohmoud, imán de la mezquita londinense, explicó que él y un grupo de fieles evitaron que el sospechoso fuera apaleado por la multitud tras el ataque, mientras esperaban a que llegara la policía.

Nuevo atropello mortal en Londres. Vídeo: Agencia ATLAS

El subcomandante Neil Basu, de la Policía Metropolitana de Londres, afirmó que todas las víctimas del ataque son musulmanes y anunció que se desplegarán patrullas adicionales para proteger a los fieles que celebran estos días el mes sagrado del Ramadán.